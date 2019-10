Estos son los días festivos hasta final de año en València

Este miércoles se celebra en todo el territorio valenciano el 9 d'Octubre, día de la Comunitat. Es uno de los últimos festivos hasta final de año para los trabajadores que deja el calendario laboral de 2019, aunque no ha permitido alargar el sábado y domingo, al caer en medio de la semana.



Tampoco ha sido propicio el calendario laboral 2019 de la Comunitat Valenciana para los trabajadores el 12 de octubre, día de la Hispanidad, que ha caído sábado y no se puede trasladar a otro día. La Generalitat, que es quien organiza el calendario laboral con los doce festivos autonómicos cada año, decidió no desplazarlo a otro día, ya que diferentes sentencias ratifican que una festividad solo puede moverse a otro día si cae domingo. Lo que otros años ha sido el macropuente por la Hispanidad este año ha quedado reducido a un descanso en medio de la semana.





En cualquier caso, de aquí a final de año elofrece todavía dos festivos que permiten programar. Tanto el día de Todos los Santos, 1 de noviembre, como el 6 de Diciembre, día de la Constitución, caen este año en viernes. El 25 de diciembre, Navidad, por contra, se celebra este año también un miércoles.La organización de loses un asunto que siempre genera polémica entre empresarios y representantes de los trabajadores a la hora de ubicar los, además de los debates por lasterritoriales. Este año, por ejemplo, la patronal CEV ha intentado sin éxito llevar variosa lunes, pero ha podido más el peso cultural de celebraciones como el 19 de marzo, día grande de las Fallas . De momento, los trabajadores valencianos pueden disfrutar aún de dos