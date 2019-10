La regularización de docentes bloquea 108 cursos programados por Labora

El retraso de Labora, el servicio valenciano de empleo (antes Servef), en resolver las bolsas de empleo temporal para la contratación de personal docente está teniendo consecuencias en la ejecución de la oferta formativa para desempleados de este organismo dependiente de la Conselleria de Economía. Más de un centenar de cursos de los 261 previstos están pendientes de realizar y ello a punto de finalizar 2019. Labora, sin embargo, asegura que a pesar de que todavía hay 108 cursos por impartir «está previsto que hasta final de año se sigan realizando».

El problema, sin embargo, parece difícil de solventar en tan poco tiempo, máxime cuando el proceso para impartir un curso es largo y requiere, entre otras cosas, su convocatoria, citar al alumnado, seleccionarlo y el llamamiento del profesorado. El origen del colapso se encuentra en el procedimiento iniciado por el Consell del Botànic para regularizar la contratación de los docentes, quienes durante años han concatenado contratos sin que las distintas administraciones hayan logrado una fórmula que garantice la estabilidad de estos empleos.



Bolsas de empleo

El equipo directivo de Labora inició esta regularización con convocatorias para la constitución de bolsas de empleo temporal mediante un decreto que se remonta a diciembre de 2017. Varias familias profesionales (especialidades que dan pie a certificados de profesionalidad) fueron objeto de estas convocatorias, pero en el mejor de los casos se han quedado en fase de adjudicación provisional. Al no ser definitivo, este personal no puede aún ser contratado, de tal manera que, en la rama en la que imparten la docencia los cursos, la Generalitat no puede aún contar con ellos ni sortearlos mediante contratos de obra y servicio. Desde Labora se apunta que el proceso es complejo.

El resto de cursos formativos (no afectados por las bolsas) sigue impartiéndose mediante la vía de antaño, es decir, con la contratación de personal docente por obra o servicio. Fuentes de Labora admiten que «aún no siendo la forma más adecuada de contratación, no es una forma irregular de contratación».

No opinan igual fuentes sindicales que denuncian esta situación. El problema, señalan, no es el contrato, sino que este sucede durante años. De hecho, numerosos docentes han ganado sentencias ante los tribunales en las que se estima que contratar de forma reiterada y cíclica supone hacerlo «en fraude de ley».

Desde la Conselleria de Economía se destaca que el objetivo de contratar a través de bolsas es resolver una situación anómala, aunque no ilegal, que se produce en este profesorado desde hace años y que generó el abono de indemnizaciones a 14 expertos docentes por valor de 240.000 euros y la declaración de 4 expertos de la condición de indefinidos discontinuos para determinadas especialidades. En realidad, las sentencias siguen produciéndose, lo que está obligando a la Generalitat a desviar recursos que debían destinarse a formar a desempleados al pago de indemnizaciones.



Presupuesto

Por otro lado, Labora subraya que en los dos últimos ejercicios se ha incrementado el presupuesto destinado a la contratación de personal experto docente en un 40 %, pasando de un presupuesto de 3.750.000 millones en los ejercicios 2016 y 2017, a un presupuesto de 5.250.000 en los últimos ejercicios. Añaden que el Servicio Valenciano de Empleo tiene prevista la inscripción de una amplia oferta formativa que consta de 975 cursos. Estos cursos, que se iniciarán antes de final de año y se desarrollarán durante los primeros meses de 2020, permitirán que 14.625 personas desempleadas mejoren su cualificación profesional para desempeñar un empleo adecuado a las necesidades del mercado de trabajo e impulsar su inserción laboral.