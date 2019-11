Benidorm quiere ser la capital británica de la turoperación

La Generalitat quiere convertir Benidorm, una de las mecas del turismo británico a nivel mundial, en capital también de la industria de la turoperación.

La delegación valenciana presente en la World Travel Market mantiene un encuentro esta mañana junto a la patronal hotelera de la Costa Blanca (Hosbec) con la asociación de turoperadores británicos ABTA para presentar su candidatura a que en 2022 estos agentes que intermedian en los importantes flujos turísticos de Reino Unido hacia todo el mundo celebren su reunión anual en la capital de la Costa Blanca.

Es una cita importante que reúne a aproximadamente a 800 delegados de todo tipo de operadores ligados a la turoperación. La última ocasión que se celebró en España fue en Sevilla, hace unos años.

El jefe del Consell, Ximo Puig, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, encabezan hoy la delegación valenciana en la World Travel Market, la feria de turismo más importante de Europa que se celebra esta semana en Londres.

No es un encuentro cualquiera ni una edición más. La WTM de este año se celebra bajo el síndrome del Brexit y el eco del desplome histórico del operador Thomas Cook. Las cifras del turismo británico no se han resentido pero el sector, especialmente el hotelero de Benidorm, mira de reojo la cotización de una libra a la baja que puede reducir el gasto, además de los crecimientos de los países competidores del Mediterráneo oriental, tratando de evitar una guerra de precios que hundan la rentabilidad.

De momento, la coyuntura sigue siendo positiva, sobre todo en el contexto español. Las últimas cifras del INE conocidas hoy y celebradas por el president Puig señalan que la C. Valenciana ha vivido el mejor septiembre de la historia en cuanto al turismo extranjero en general, con un 1,7% más hasta 1,023 millones, mientras que en el conjunto de España, aunque crece todavía un 1,3% en el acumulado del año, van tres meses seguidos de caídas, un 0,2% en septiembre. El gasto turístico del turismo extranjero en a C. Valenciana también creció un 6,2%.

Eso sí, el mercado británico se resintió en septiembre y cayó un 6,3% el número de turistas, con un gasto de un 10,2% menos. En lo que va de año, en cualquier caso, el descenso es de solo un 1,8%, pese a venir de años de récord y la aparición de vientos en contra como el citado brexit o la recuperación de destinos competidores.

"Estamos comprometidos en que el Brexit no sea ruptura con la C. Valenciana, que sea una situación transitoria para mantener la presencia de siempre. El turismo valenciano goza de buena salud, estamos en buen momento. El mes de septiembre ha sido rectord. Triplicamos el crecimiento del resto de España. Pese a que resurgen Turquía, Túnez, Turquía, se mantienen el crecimiento de la C. Valenciana", ha señalado Ximo Puig al inicio de la feria.

Aunque ferias como la WTM de Londres sirven para mantener contactos con aerolíneas, operadores y lobbies turísticos de toda Europa, los esfuerzos se centran en el mercado británico por motivos evidentes. Según los datos de 2018, Reino Unido es el primer mercado emisor de turistas extranjeros para la C. Valenciana, con 2,9 millones, 31% del total. Su importancia se dispara en destinos como la Costa Blanca.

En este contexto, la feria va a servir para mantener encuentros con Mark Tanzer, presidente de la asociación británica de turoperadores, pero también para estrechar lazos con algunos de estos grandes intermediarios. Es el caso de Jet2, el gigante británico que juega un papel esencial para el turismo de veraneo en la Costa Blanca.

Cabe recordar que hace pocas semanas se produjo el hundimiento de Thomas Cook, el turoperador más antiguo del mundo y que ha dejado un agujero importante en la temporada de invierno en autonomías como Baleares o Canarias. Una parte muy importante de británicos sigue viajando al sol y playa valenciano con paquetes cerrados. En la C. Valenciana, sin embargo, la operación de este gigante era residual.