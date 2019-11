Google y Amazon, por primera vez en un evento en València organizado por Levante-EMV

El próximo martes, 5 de noviembre, La Marina de València acogerá una cita de referencia en la provincia. El acto reunirá, por primera vez en València, a los dos grandes líderes mundiales –Google y Amazon– para analizar las últimas tendencias en publicidad, márketing y comunicación digital.

Levante-EMV y Prensa Ibérica son los organizadores de este evento, en el que colaboran Digitaliza, Marina de Empresas y Sothis. Durante dos horas, entre las 17 y las 19 horas, los ponentes tratarán de acercar a sus clientes un mundo de posibilidades y estrategias para generar negocio y afrontar los retos de la digitalización, a través de una sesión exclusiva que dará respuesta a los grandes retos de márketing online en el ámbito de la empresa valenciana –50 empresas de gran potencial en València se darán cita en este acto–.

'Estrategias Digitales de Éxito', nombre con el que se ha bautizado a esta jornada, desarrollará actividades de networking para los directivos a cargo de las áreas de comunicación, márketing y negocio, además de presentar las soluciones más innovadoras para afrontar los retos del presente y futuro del entorno digital.

La presentación del acto correrá a cargo de la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, quien hablará sobre la evolución de los medios para adaptar su realidad digital a los nuevos escenarios de lectores y de anunciantes.

A continuación, el New Business Manager Google EMEA HQ, Álex Muradas, centrará su ponencia –O2O: Online to Offline– sobre cómo estructurar las campañas de márketing omnicanal, conectando las estrategias on y off para lograr los objetivos de negocio.

Justo después será el turno de la representante de Amazon Advertising, Sara Beneroso. La Senior Agency Partner Manager de la compañía expondrá las oportunidades para las campañas de venta online en el cierre del año, bajo el título Q4 with Amazon Advertising.

Ana Giménez, directora de Márketing en Marina de Empresas, desarrollará su presentación sobre 'El Marketing de las Startups ¿Qué podemos aprender de ellas?'.

Por último, será Javier Armesto, Senior Consultant Business Aplications en Sothis, quien eche el cierre al evento con una ponencia titulada 'Productividad y colaboración en el puesto de trabajo digital'.



Estrategias «drive-to-score»

Google participará el próximo martes, por primera vez, en un acto en València. Álex Muradas será el representante de la multinacional en la jornada organizada por Levante-EMV y Prensa Ibérica.

Durante algo más de media hora, Muradas expondrá algunas herramientas para estructurar las campañas de márketing omnicanal que deben poner en marcha las empresas para lograr sus objetivos.

En este punto, es necesario destacar el cambio que han supuesto los smartphones sobre la forma en la que se compra, se busca o se elige. Un estudio reciente de Google reflejó que el 80 % de los compradores que visitan una tienda buscaron, anteriormente, información online al respecto.

Esto es un aspecto muy importante, ya que ha llevado a muchas empresas a desarrollar nuevas estrategias drive-to-store (pensadas en conducir a los consumidores a su tienda física). Se trata de una nueva tendencia en las campañas de márketing del comercio minorista que se ha visto acrecentada como resultado de la proliferación de los smartphones y sus especificaciones técnicas, la cual cosa ha llevado a las marcas a tender puentes entre el mundo online y el offline.

Un ejemplo de ello es el informe realizado por IHS Market que prevé una inversión total de 55.000 millones de euros de los minoristas hacia este tipo de estrategias en 2019 –el 58 % del presupuesto total que se destina a publicidad–. El sector del automóvil es el que más destina con 15.000 millones de euros.

El nuevo reto para este tipo de estrategia es lograr medir las visitas a tiendas físicas generadas por la campaña online y conocer el coste que ha generado la diferencia entre visitas naturales e incrementales.



Campañas de venta antes de Navidad

Amazon también formará parte, de forma activa, de la jornada de Estrategias Digitales de Éxito del próximo martes. En su caso, será Sara Beneroso la representante de Amazon Advertising que expondrá sus impresiones e ideas sobre las oportunidades que existen de cara a desarrollar campañas de venta online antes de Navidad.

Amazon Advertising es el marketplace más importante del mundo y el que tiene más ventas durante el Black Friday y el Cyber Monday, dos fechas que ellos mismos introdujeron en el mercado español.

Estos dos días se han consolidado definitivamente en el calendario de ventas promocionales. De hecho, sirven de palanca de ventas para muchas empresas antes de entrar en la campaña navideña.

Además, los consumidores ya han asumido estas fechas y están preparados y activos para buscar ofertas durante esos días. Un ejemplo de ello es que el 90 % de los millennials españoles compra durante estas fechas, con un gasto medio de 243 euros (en productos tecnológicos y moda, principalmente).

Los fenómenos Black Friday (29 de noviembre) y Cyber Monday (2 de diciembre) se han convertido en un puntal muy fuerte para las ventas online y el márketing online, hasta el punto de aumentar este tipo de campañas a una semana cada una.



«Startups» y evolución del trabajo

Por su parte, Ana Giménez (Marina de Empresas), centrará su exposición en El Marketing de las Startups. En este punto, las empresas emergentes deben definir su target (público al que le puedan interesar sus productos o servicios) y su buyer persona, una representación arquetipo de los clientes ideales.

Por último, Javier Armesto (Sothis) hablará sobre la necesidad de lograr la evolución de los puestos de trabajo, a través de la colaboración y la transformación digital, para aumentar la productividad y ahorrar costes.