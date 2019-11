El Brexit no frena al modelo de sol y playa valenciano

«Always brit friendly» Con este reclamo, más emocional que nunca en palabras del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, la administración y el sector turístico valenciano tratan de contener la supuesta sangría de turistas británicos hacia la C. Valenciana que vaticinan los escenarios más negativos del Reino Unido del Brexit. Medio centenar de empresas y entidades públicas valencianas defienden esta semana en la World Travel Market de Londres los argumentos valencianos para mantener la velocidad de crucero de este sector que mueve el 14% del PIB y el 15% del empleo.

Valencia y su oferta de ocio urbano y cultural, la gastronomía de l'Exquisit Mediterrani, el turismo de interior abanderado por la postal de Morella, y sobre todo, casi por encima de todo, la Costa Blanca y Alicante como portaaviones que recibe el 89% de los casi tres millones de británicos que cada año visitan la autonomía. Hay más temores en los titulares de prensa que en los corrillos de empresarios y políticos. Los hoteleros de Benidorm, voces autorizadas en todo lo que tiene que ver con el turismo británico, comienzan a vislumbrar un cielo sin tantos nubarrones.

«12 de diciembre, fecha clave para Benidorm. Si no ganan las elecciones los conservadores se acaba el Brexit, la libra se dispara y otra vez a hacer turismo», resume Toni Mayor, presidente de la patronal hotelera de la C. Valenciana (Hosbec). Una alianza de laboristas, liberales y escoceses es el escenario deseado por los empresarios: enterraría el Brexit, haría rebotar la libra y reactivaría el turismo. La segunda quincena de diciembre es el momento del año en que más reservas y compras de paquetes se realiza. «Optimismo moderado», es el mensaje que flota en la playa de Benidorm.

Thomas Cook se ha llevado la atención en las últimas semanas pero hay otros vientos en contra que preocupan más a los hoteleros valencianos de la Costa Blanca. «Nos preocupan otros problemas en el sector aéreo como la crisis de los Boing 737, que pueden complicar el aumento de capacidad de las aerolíneas», explica la directora general de Hosbec, Nuria Montes.



Mitos

El turismo, en realidad, está lleno de mitos, apunta Francesc Colomer. El turista británico con tarjeta de crédito gasta mas que nadie, más que los rusos, desvela el secretario autonómico. En este sentido, en la primera jornada de la World Travel Market los hoteleros valencianos se llevaron una buena noticia: las aerolíneas han decidido aumentar un 4,5% la capacidad de plazas aéreas entre Reino Unido y el aeropuerto de Alicante-Elx para el primer trimestre de 2020. Es una novedad que rebaja las malas perspectivas con que se veía esta temporada de invierno, un periodo de dudas en las islas por el Brexit y de contención del gasto por la caída de la libra.

Más buenas noticias: Jet2, el gran turoperador británico de referencia en el sol y playa valenciano, maneja unas previsiones de crecimiento del 6% en paquetes turísticos a comercializar en 2020, traslada a pie de stand Nuria Montes, la secretaria general de Hosbec. Es un crecimiento importante, pero sobre todo porque antes del verano la previsión era recortar plazas, y porque se produce en un momento en que, desaparecido Thomas Cook, los grandes operadores se están lanzando a Canarias, Grecia y Turquía. Jet2, además, celebra este mes en Calp su asamblea anual con cerca de 400 agentes de viaje independientes.

«Estamos comprometidos en que el Brexit no sea ruptura con la C. Valenciana, que sea una situación transitoria para mantener la presencia de siempre. El turismo valenciano goza de buena salud, estamos en buen momento. El mes de septiembre ha sido récord. Triplicamos el crecimiento del resto de España. Pese a que resurgen Turquía, Túnez, Turquía, se mantienen el crecimiento de la C. Valenciana», dijo Ximo Puig al inicio de la feria. En este sentido, los esfuerzos de la Generalitat se están centrando en retener al primer mercado valenciano de turistas, un tercio del total de extranjeros. Puig, de hecho, cifró en 1,6 millones de euros el esfuerzo presupuestario para paliar los efectos del Brexit en el ámbito turístico, en concreto en campañas publicitarias, acciones promocionales, etc.

Además, se ha propuesto a la asociación británica de turoperadores ABTA que Benidorm se convierta en sede en 2021 o 2022 del encuentro anual que moviliza a cerca de un millar de delegados de agentes del sector.



Visita de la ministra

Durante la jornada inaugural de la WTM se vieron caras conocidas, como la ministra en funciones de Turismo, Reyes Maroto, la secretaria autonómica de Turismo, Isabel Oliver, o José Luis Zoreda, presidente de la patronal Exceltur.

El stand valenciano en la WTM, un espacio diferenciado de Turespaña de casi 300 m2, tiene hueco para la oferta valenciana más allá de Benidorm. Estuvo Javier Gallego, presidente de la asociación empresarial Introducing Castelló, que crea productos turísticos para ligarlos a las nuevas rutas del aeropuerto de Castelló; Jordi Mayor, alcalde de Cullera; Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, o Toni Bernabé, director de Turisme València.