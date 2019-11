Análisis de datos y estrategias cohesionadas, las claves de la digitalización empresarial

La consolidación de Internet como poder fáctico y vehículo posibilitador de información ha revolucionado los paradigmas convencionales ya conocidos. Desde los vínculos interpersonales hasta los modelos de negocio, la digitalización presenta numerosos retos, así como oportunidades, para los mercados empresariales.

Para dar respuesta a los múltiples interrogantes que genera la esfera de las redes interconectadas en el marco provincial, Levante-EMV y Prensa Ibérica organizaron un evento de referencia que reunió a dos de los grandes líderes mundiales en este ámbito. Así, representantes de Google y Amazon se dieron cita el pasado martes en la cuna de emprendimiento valenciano, EDEM y Lanzadera. El edificio acogió una jornada —con la colaboración de Digitaliza Marketing Online, Marina de Empresas y Sothis— en la que se analizaron las últimas tendencias publicitarias, de marketing y comunicación digital. Una exclusiva sesión de «networking» que contó con la presencia de hasta 50 empresas de gran potencial de desarrollo digital de València y destacadas personalidades como Antonio Noblejas, director general de EDEM o Nacho Azcoitia, director general comercial de Prensa Ibérica.



Comunicación y publicidad

Los medios de comunicación deben adaptarse al nuevo perfil digital de lectores y anunciantes, todo un proceso de transformación que todavía propicia abismales desafíos. «Represento a un sector en crisis que no ha encontrado una estrategia digital de éxito», reconoció durante su ponencia Lydia del Canto, directora de Levante-EMV, quien no perdió la oportunidad de abordar el sistema publicitario actual. En su opinión, el consumo de información ha cambiado, «se ha digitalizado la experiencia de compra». Por ello, destacó la voluntad de crear sinergias para poner en servicio de las empresas todo el conocimiento generado a través de los múltiples canales de los medios de comunicación. En este sentido, esta cabecera cuenta con una trayectoria digital que se prolonga más de 20 años. «Dos décadas conociendo a nuestros lectores en Internet», como apuntó la directora, desde que se creara la página web del diario en 1998, que cuenta con un promedio diario de 400.000 usuarios únicos y más de seis millones y medio dispositivos electrónicos al mes. «El Big Data está en manos de los periódicos, podemos saber qué buscan y ofrecerles esa información a los lectores», reconoce.

En esta misma línea se expresó Sara Beneroso, Senior Agency Partner Manager de Amazon, al destacar la relevancia del «Ad Advertising». Y es que, según las estadísticas manejadas por la multinacional, el 70 % de los compradores prefiere consumir contenido relevante para ellos, mientras que el 54 % espera que las marcas interactúen con ellos en base a sus compras anteriores. Así, Beneroso sentenció que «Amazon es data, poseemos billones de patrones de comportamientos de búsqueda de nuestros clientes. Esto posibilita la creación de nuevas audiencias, tenemos obsesión por el cliente». Un ambicioso objetivo que se traduce en tres estrategias publicitarias predominantes —Sponsored Ads, Stores y Amazon DSP— que dieron como resultado el incremento del 20 % del volumen de ventas de las pequeñas y medianas empresas que comercializaron sus productos a través de la plataforma en la última edición de «Black Friday». Del mismo modo, destacó que «es importante impactar al usuario un mes antes y uno después, ya que es el periodo en el que se captan nuevos compradores.

A este respecto, Alex Muradás, New Business Manager de Google, también compartió la «pasión por el dato» de la compañía. A través del análisis de la metamorfosis del proceso de compra y la divergencia entre tiendas físicas y «e-commerce», ofreció las claves para estructurar campañas de «marketing online» omnicanal, conectando las estrategias on y off para lograr los objetivos de negocio.

En este sentido, admitió que «pese a la digitalización, la conversión final no ha cambiado mucho», pues el 90 % de las compras todavía se realizan en tiendas físicas. Pero, ¿qué papel desempeña Google en este proceso? El gran buscador de Internet aporta inspiración, preparación para la compra a través de la búsqueda de las especificaciones sobre el producto deseado, ubicación, pues se consulta a través de la plataforma, y la misma transacción en sí. Así, Google está presenta durante todo el proceso e, incluso, también en la compra. Y es que, como desveló Muradás, «en los últimos cuatro años Google ha medido más de 30 millones de visitas en tiendas físicas mediante la tecnología maping».

Marketing y «Startups»

Lanzadera se ha convertido en menos de cuatro años en el principal polo inversor de «Startups» en España. Más de 360 empresas emergentes han crecido a la sombra del empresario valenciano, por lo que Ana Giménez, directora de Marketing de Marina de Empresas, lo tiene claro. «Los emprendedores siempre tienen la sensación de encontrarse en una situación de suspensión de pagos», una actitud que elogió, ya que «agudiza el ingenio».

En este sentido, quiso poner en valor la importancia de pensar al elaborar una estrategia de marketing. «Es más barato e infinitamente más útil», argumentó. Así, enumeró seis claves —conocer al cliente; aportarle valor; convertir sus dolores en oportunidades; ser experto multicanal; probar y rectificar: y, por último, fijar objetivos con «amplitud de miras»— para obtener éxito estratégico, uno del que admitió que se consigue cuando se «alinean los objetivos con los resultados».

Por su parte, Javier Arresto, Senior Consultant Business de Sothis, destacó el poder que la digitalización tiene para «democratizar la tecnología». De este modo, aseguró que «para entender la innovación dentro de las empresas es fundamental asumir una transformación digital que hable de personas y aceptar que la equivocación es natural en el emprendimiento».

Con un destino claro, el siguiente paso es fijar un objetivo favorable al cliente partiendo de los datos, a los que atribuyó cualidades como movilidad, ubicuidad, comunicación y empoderamiento de las personas entendidas como un eje central.