Los empresarios abogan por no elegir presidente hasta resolver el modelo ferial

Los empresarios dieron ayer un insólito paso respecto de la administración en un asunto que les concierne: el futuro de Feria València. Tras una reunión encabezada por los presidentes de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, y de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, hicieron público un comunicado en el que por primera vez se mojaron en público sobre el modelo de la institución y en el que exigieron que la renovación de la presidencia de la entidad se posponga hasta que esté definido dicho diseño, «pues este determinará un perfil y otro». Se trata de una ardua tarea, dadas las discrepancias dentro de la conselleria de Hacienda (PSPV), entre esta y la de Economía y entre esta y el ayuntamiento, que preside el patronato ferial y también es de Compromís. No solo por el modelo, sino también por la dificultosa asunción por parte de la Generalitat de la multimillonaria deuda.

El bloqueo de esta cuestión es el principal motivo de que Economía buscara un sustituto al actual presidente ferial, José Vicente González, que el lunes anunció que no se presentará a la reelección en el patronato de diciembre, y de que el martes renunciara a sucederle quien contaba con todos los apoyos para ocupar el cargo: el presidente de la patronal del metal Vicente Lafuente.

Los empresarios, según explicó ayer Morata a este diario tras la reunión, en la que participaron, entre otros, los presidentes de Cevisama, Manuel Rubert, y de Maderalia, Francisco Perelló, además del empresario del textil Eduardo Aznar, creen que la «opción razonable» es que el patronato de diciembre renueve a los órganos de gobierno pero que no se elija nuevo presidente del comité ejecutivo, sino que sus funciones ejecutivas sean ejercidas de forma transitoria por el director general, Enrique Soto, y las representativas por algún vocal del patronato. Se trata de una fórmula bien acogida por Economía, que, no obstante, afirma tener en cartera un par de candidatos alternativos a los que no ha consultado todavía. El comité del próximo martes podría dilucidar la cuestión.

Por otro lado, el citado comunicado, además de exigir la participación de los empresarios en «las decisiones de futuro» sobre la Feria y de reclamar celeridad en concretar «un acuerdo general», expone que la CEV y la Cámara consideran que «el mejor modelo no implica la privatización completa del negocio ferial, por cuanto iría en contra de los intereses» valencianos y «aboga por ir a una fórmula de colaboración público-privada». Es un factor clave y una de las principales discrepancias en el Consell. Hacienda defiende que el capital privado –operadores del sector– tengan la mayoría y que la nueva feria salga del perímetro de la Generalitat, mientras Economía considera que la entidad debe ser de mayoría pública.