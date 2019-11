Los estibadores vuelven a las huelgas

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario en el sector de la estiba, convocó ayer una huelga de veinticuatro horas para el próximo 25 de noviembre y paros parciales desde el 26 al 30 de este mes por lo que considera «dilación» y «mala fe» de la patronal Anesco en la negociación del V Acuerdo Marco. Hasta el 30 de noviembre habrá una hora de huelga y una de trabajo a partir de las 9.00 de la mañana. Los estibadores consideran que los paros parciales, al ejecutarse en horas alternas, no provocarán el cese de los servicios ni afectarán a las mercancías perecederas, peligrosas o que cubran necesidades estratégicas. En su opinión, tampoco afectarán al tráfico de pasajeros de líneas regulares. El próximo 31 de diciembre los convenios deberán estar adecuados a las nuevas normas que regulan el sistema portuario español, recogidas en dos reales decretos-leyes, uno de mayo de 2017 y otro de marzo de 2019. Según los estibadores, de no ser así, la profesión de la estiba quedará en un limbo legal sin ninguna garantía para los trabajadores porque los convenios colectivos serán nulos. Los estibadores dicen que la «situación de bloqueo» en la negociación del V Acuerdo Marco no les deja otra salida que ejercer su derecho a la huelga.