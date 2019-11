Cadiñanos: 'En mercados volátiles hay que utilizar estrategias en favor de la volatilidad'

Juan Enrique Cadiñanos.



Director general de Admiral Markets en España, Juan Enrique Cadiñanos será uno de los participantes en el Congreso financiero «Cómo obtener rentabilidad en mercados volátiles» organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica el próximo 28 de noviembre.

¿Qué estrategia debemos usar en mercados volátiles como el actual?

Las estrategias que debemos utilizar debe ser en favor de volatilidad. Los productos derivados, aparte de muchas otras ventajas, nos da la posibilidad de realizar estrategias que puedan ir en favor o en contra de la volatilidad. En este caso podría hacer estrategias a favor, con opciones financieras o con el propio CFD (Contracts For Difference).

¿Cuáles son los principales errores a tener en cuenta a la hora de hacer trading?

Los principales errores son no tener un correcto plan de trading y cuando lo tenemos, no lo seguimos. Operamos por intuición y eso no puede ser. Necesitamos una correcta formación para tener el conocimiento necesario para tener un buen plan de trading y una correcta metodología de trading. Otro de los errores principales es que no tenemos disciplina a la hora de operar y tampoco la queremos aprender.

¿Cuál es la principal ventaja de invertir con CFDs?

Hay muchas, no podría remarcar solo una. Apalancamiento opcional, fraccionamiento, operativa bajista, comisiones más baratas, etc...

¿Se puede invertir en criptomonedas a través de CFDs? ¿Es seguro?

Se puede y es tan seguro como con cualquier otro producto. La seguridad la da la regulación y el proveedor de liquidez. La calidad dependerá siempre de la calidad del regulador y del proveedor.

¿Qué veremos en el evento del próximo 28 de noviembre en València?

Javier Plaza, nuestro experto en estrategias de trading, será el encargado de impartir la ponencia. Explicará estrategias de trading de corto plazo con Market Profile.

