Estalla la batalla entre SIX y Euronext por BME

La empresa suiza SIX Group AG, de Suiza anunció ayer una oferta de adquisición de 2.800 millones de euros (US$3.100 millones) por el grupo español BME, minutos después de que Euronext hiciera lo propio.

SIX, propiedad de un grupo de bancos suizos, dijo que su oferta por Bolsas y Mercados Españoles crearía el tercer mayor operador europeo de infraestructura del mercado financiero. Su oferta en efectivo de 34 euros la acción supone una prima del 34% respecto a la cotización de cierre de BME la semana pasada.

BME calificó la oferta de SIX de «amistosa» y dijo que el precio «podía reflejar razonablemente» su valor. Si bien no descartó otras ofertas, el consejo de la empresa ya ha mantenido conversaciones con SIX y ha acordado el pago de una compensación del 0,5% del precio de la transacción si no se completa el acuerdo.

Euronext, propietaria de las bolsas de París y Ámsterdam, había dicho que estaba en conversaciones con el consejo de la compañía española. BME confirmó por separado lo que llamó «conversaciones preliminares» y dijo que no se había tomado ninguna decisión.

Las acciones de BME llegaron a subir un 35% en Madrid, superando el precio de oferta de SIX. Euronext subió un 1,3% en París.

La negociación en el sector de las bolsas se ha acelerado. Euronext logró imponerse a Nasdaq Inc. en un batalla de adquisición de cinco meses por la bolsa de Oslo a principios de este año. El mes pasado, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. retiró su oferta de 29.600 millones de libras (US$38.000 millones) por London Stock Exchange Group Plc al no lograr el apoyo de los inversores.

Para la bolsa suiza, el atractivo de BME podría estar relacionado con la batalla de su país con la Unión Europea. En agosto, personas familiarizadas con el asunto dijeron que la compañía española era un posible objetivo en caso de que la prohibición de la UE a la negociación de acciones suizas dentro del bloque se mantuviera o intensificara.