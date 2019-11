El Gobierno reitera que cerrará este año el déficit público en el 2% del PIB

El Gobierno ha reiterado este miércoles que el déficit público cerrará este año en el 2% del PIB, a pesar del riesgo de desviación que ha puesto de manifiesto la Comisión Europea de acuerdo con el Plan Presupuestario remitido por España el pasado mes, y ha reiterado su compromiso con la disciplina fiscal, según trasladaron a Europa Press en fuentes del Gobierno.

Las mismas fuentes indicaron que este compromiso del Ejecutivo se ha demostrado con su "rigurosa gestión" de las finanzas públicas, que permitirá que el déficit cierre el año en el 2% del PIB, medio punto menos que hace un año y a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Además, indicaron que por primera vez desde 2007 España tendrá superávit primario.

El Gobierno reitera así su "compromiso" con la reducción del déficit y la deuda públicos, así como su intención de presentar "cuanto antes" unas nuevas cuentas públicas para 2020, basadas en tres ejes: disciplina fiscal, sensibilidad social e impulso del crecimiento potencial futuro de la economía española.

Sobre la respuesta concreta de la Comisión Europea al Plan Presupuestario de España, fuentes del Ejecutivo indicaron a Europa Press que Bruselas refleja en su informe que las previsiones macroeconómicas "están avaladas" por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e incluso "reconoce" que los datos preliminares de crecimiento del PIB del tercer trimestre (+0,4%) adelantados por el INE son mejores que lo que ellos anticipaban.

El Gobierno subraya que la Comisión Europea también indica que las proyecciones fiscales que se recogen en el Plan Presupuestario están realizadas a "políticas constantes", sin cambios tributarios, debido a que el Ejecutivo se encuentra en funciones y a que los Presupuestos están prorrogados.

La Comisión ha indicado este miércoles que el borrador presupuestario enviado por el Gobierno español a mediados de octubre "corre el riesgo de incumplir" los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria.

Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador "puede resultar en un desvío significativo" con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la UE.

También reprende a España por el "insuficiente" ritmo de reducción de deuda pública. En particular, acusa al país de no tener en cuenta "lo suficiente" el "alto nivel histórico" de este indicador y de no "aprovechar" los menores costes por intereses de la deuda para reducir el desfase entre ingresos y gastos públicos.

Por eso, pide al futuro Ejecutivo español que remita un plan presupuestario "actualizado" con "medidas adicionales" para "corregir" este riesgo de incumplimiento tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.