El Gobierno mantiene la retribución a las renovables para evitar más litigios

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto-ley por el que los afectados por la rebaja de la retribución a las instalaciones renovables la mantendrán durante doce años (hasta 2031) en el 7,39 % si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos. La medida se produce después de que el Estado ya haya perdido 10 pleitos por 832 millones en arbitrajes internacionales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló ayer que los que no se acojan a esa opción tendrán una rentabilidad del 7,09 %, que es la que ahora el Gobierno fija por este real decreto-ley para el periodo 2020-2025, tras el cual se volverá a revisar para las instalaciones que no asuman la posibilidad ofrecida por el Gobierno o que no se vieran afectadas por el recorte que aplicó el PP en 2013.

Ribera, tras el Consejo de Ministros, dijo que han querido ofrecer una alternativa para las inversiones que se vieron afectadas por esa rebaja de la retribución, que recordó que afectó a 64.000 plantas, especialmente en comunidades con gran recurso solar como Murcia Andalucía y Castilla-La Mancha. La ministra recordó que la mayoría de las reclamaciones por el cambio del marco de inversión fueron interpuestas por inversores internacionales, y actualmente están abiertos 45 procesos que reclaman al España un montante de casi 10.000 millones de euros. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) valoró positivamente el real decreto ley porque da «estabilidad» al sector.