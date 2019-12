El Puerto de València rebate los informes municipales sobre la ampliación

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha aprovechado el consejo de administración de hoy para abalizar que los informes elaborados por varios servicios del Ayuntamiento de València. En su opinión, no se plantean el objeto por los que se solicitaron, el proyecto de TIL (MSC) para la terminal de la ampliación norte del puerto, ni solicitan una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Al final la DIA es reclamada a nivel políticos", ha manifestado Martínez en referencia a la petición de una nueva declaración de impacto, que supondría, según ha reiterado tras la reunión del Consejo de Administración de la APV celebrada este jueves, un retraso del proyecto de tres o cinco años.

Informes "bien hechos" pero poco concretos

Martínez ha señalado que los siete informes están "bien hechos" porque consideran aspectos que son de la competencia de esos servicios, pero ha desmontado cuestiones que recogen éstos, que ha ido citando uno por uno. "Con tal de que no me paren las obras, que consideren -si es necesaria una nueva DIA- me parece bien", ha dicho Martínez.

Sobre el informe de Secretaría de Urbanismo, el presidente de la APV ha indicado que se necesitarán 1,5 millones de toneladas menos en el proyecto de ampliación norte actual que en el diseño anterior, y en los efectos sobre la Albufera, ha calificado de "un poco fuerte" que el informe diga que en la APV son "causantes de que desaparezcan las playas de El Saler y la Albufera".

Ha cuestionado la fórmula utilizada en el informe de Movilidad para el cálculo del número de camiones/hora que transitarán (400) dado que la ampliación norte "no genera el comercio, lo genera la economía" y la obligación del puerto es facilitar que las exportaciones sean más competitivas.

Respecto al impacto paisajístico, ha afirmado que las grúas estarán más lejos con el proyecto de la ampliación actual, y sobre el informe de Playas ha señalado que se refiere al puerto y no en concreto a la ampliación.

En emisiones, el puerto es "muchísimo más eficiente y menos contaminante" respecto a las emisiones de la ciudad de València, que no publica los datos de ruido mientras que el puerto está por debajo de la media autorizada.

El director de la APV, Francisco Martínez, ha asegurado que mantienen conversaciones desde hace tiempo con los ministerios de Fomento y Transición Ecológica por lo que no hace falta que les insten a hablar con esos departamentos, y ha defendido como "absolutos profesionales" a los técnicos de la autoridad portuaria.