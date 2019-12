Otro año más

Cerramos 2019 y damos la bienvenida a 2020 y pocas cosas cambian en nuestro sector agrario. Es como el día de la marmota pues prácticamente lo mismo que escribimos para hacer balance de éste podría valer para el de hace diez o si me apuran veinte años. La sensibilidad y atención de nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, sigue dejando mucho que desear. En la oposición todos te buscan y se comprometen con tus propuestas, en el poder todo son excusas o negativas; es triste pero real. En este 2019 casi finiquitado no hay respuesta por el momento para las personas agricultoras y ganaderas ante los efectos de la DANA de septiembre o ante la subida de los seguros agrarios, ni tampoco ante la desastrosa campaña citrícola pasada donde se prometieron 8 millones de euros que se han perdido por el camino o las campañas de otras producciones como por ejemplo el olivar, uva de mesa, caqui, viña o la fruta, etc.



Por no hablar en el contexto internacional de los efectos negativos de los acuerdos que la UE firma con terceros países. A lo largo de este año hemos presentado numerosos estudios sobre sus consecuencias perjudiciales y también de la amenaza que suponen en cuestión de seguridad alimentaria y posible entrada de plagas. Cabe recordar en este sentido nuestro informe en el que demostramos sobre las producciones de Sudáfrica y Mercosur que utilizan más de 62 materias activas cuyo uso está prohibido para la citricultura europea. O el de las cláusulas de salvaguardia para el arroz asiático. No salimos de una y entramos en otra con los aranceles de Donald Trump, sobre los que exigimos que la Comisión Europea establezca en reciprocidad aranceles a las exportaciones estadounidenses y al Gobierno de España que asuma su responsabilidad por el daño causado al conocer que las ayudas que concedía no eran legales.



Sobre el agua dos meses seguidos sin trasvase para regadío del Tajo al Segura ponen en peligro la viabilidad de muchos cultivos en el sur de Alicante y seremos exigentes para que los aportes de agua sigan y no se extingan puesto que está en juego la supervivencia de numerosas familias.



En relación a la ganadería queremos salir al paso acerca de la persecución y demonización que sufre de forma injusta un sector muy importante en las zonas de interior y desfavorecidas de la Comunitat Valenciana. Cumple con los exigentes estándares europeos en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal y pese a ello se ve sometido a una presión injusta. Hablar a la ligera por ejemplo de macrogranjas sin definir este concepto es frivolizar la actividad ganadera.



Son tantas cosas en el debe que en las próximas semanas estudiaremos un nuevo calendario de movilizaciones si la situación no cambia de forma radical y las administraciones agrarias continúan dando la espalda a este sector estratégico.