La patronal advierte a los "políticos" que no hagan con el puerto de València lo mismo que con las extintas cajas

El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, ha advertido hoy a los dirigentes de la Generalitat y el ayuntamiento, singularmente a los de Compromís, que el puerto de València, inmerso en una agria polémica por la construcción de la nueva terminal de contenedores adjudicada a MSC, es la "joya de la corona" de la economía valenciana y ha añadido que "si los políticos hacen con el puerto lo mismo que con las cajas de ahorros, mal vamos". Cabe recordar que la politización de Bancaja y la CAM fue uno de los factores esenciales de que ambas acabaran desapareciendo durante la crisis financiera. Asimismo, calificó de "cortina de humo" la posición contraria a la ampliación que ha adoptado Compromís.

En una larga comparecencia ante los medios para anunciar los proyectos de la CEV y hacer balance de la situación económica, cuya desaceleración será mayor o menor en función de los acontecimientos internacionales, Navarro ha afirmado que no le da "miedo" el Gobierno de coalición que se ha conformado en el Estado y que no le "preocupa" que haya ministros de Unidas Podemos. En este sentido recordó que ya hubo inquietud entre los empresarios valencianos cuando se conformó el Consell entre PSPV y Compromís en 2015, una preocupación que se diluyó con el paso de los meses.

De hecho, aseguró que la Comunitat Valenciana es un "espejo" en el que debe mirarse el Ejecutivo de Pedro Sánchez de cara al diálogo social, aunque precisó que el Botànic II conformado tras las elecciones autonómicas de 2019 no es una referencia: "Tras cuatro años de noviazgo vemos ahora que hay ocasiones en que el Consell se hace más oposición que la propia oposición". En su opinión, Compromís "no ha olvidado" el adelanto electoral decidido por Ximo Puig para hacer coincidir esos comicios con los generales de abril, pero ha añadido que "Compromís debe hacer análisis" y recordar que en las elecciones de noviembre al Congreso –y "ojalá no habiera sido así"- ha revalidado los votos y, por tanto, no ha mejorado su representación.

Navarro ha afirmado que no cree que el Gobierno central vaya a derogar la reforma laboral, aunque sí considera que habrá modificaciones en la vigente, ha señalado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha provocado un aumento de la economía sumergida y se ha mostrado partidario de revisar al alza la edad de jubilación para garantizar las pensiones. También ha amenazado con una gran movilización social en València si la ministra de Hacienda no cumple sus compromisos con la Comunitat Valenciana en materia de financiación autonómica. A este respecto, ha asegurado que el conflicto territorial con Cataluña y la necesidad de llegar a un entendimiento con los independentistas "va a favorecer nuestra posición, pero hay que ser proactivos" y estar vigilantes para que la solución no beneficie exclusivamente a esa autonomía.