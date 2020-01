Mercadona prueba con una startup de 'carne vegetal' y una logística en Lanzadera

Mercadona ha seleccionado para el programa Corporate de Lanzadera a una startup que produce 'carne vegetal' simulando las propiedades y el sabor de la carne animal y una firma especializada en logística de última milla que no contamina. El grupo valenciano de supermercados está buscando startups que sean capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la cadena alimentaria y estas son las dos primeras que ha seleccionado con la ayuda de Lanzadera. La cadena valenciana ha llegado a un acuerdo con la empresa catalana Foods for Tomorrow para hacer pruebas con su marca Heura, que es una línea de productos 100 % vegetales que ofrecen la experiencia de la carne animal (mordisco, fibrosidad, firmeza y sabor). La segunda startup seleccionada es Revoolt y está especializada en el último tramo del reparto bajo el modelo de última milla.

Lanzadera anunció ayer que ha seleccionado a 14 empresas emergentes para su programa tradicional de aceleración y a otras 7 startups para los programas Corporate a través de los que la aceleradora de Juan Roig (presidente de Mercadona) colabora con compañías para impulsar proyectos con soluciones a necesidades concretas para cada sector. En esta edición, Foods for Tomorrow y Revoolt trabajarán con Mercadona; Cedrion e Ienai Space (que desarrolla módulos de propulsión eléctrica para pequeños satélites) para Airbus; humanITcare y Serenmind para Ribera Salud; y Bionline para Facsa.

Bernat Añaños, cofundador de Foods for Tomorrow, asegura que con la marca Heura han creado «la carne del siglo XXI. Es un producto 100 % vegetal hecho de momento con soja. Queremos impulsar desde el Mediterráneo el cambio en la alimentación para que no sea algo que nos venga impuesto desde Silicon Valley». Añaños indica que ya han lanzado una gama de carne vegetal que simula la textura y el sabor del pollo. Ahora trabajan en productos que imiten la carne de cerdo y la de ternera. «Tienen el mismo olor y sabor con la ventaja añadida de que es un producto vegetal. Son productos que contienen los mismos elementos de la carne como la grasa, los carbohidratos o las proteínas», señaló Bernat Añaños. La firma está haciendo pruebas con otros vegetales como el guisante. El cofundador de Foods for Tomorrow apunta que trabajar con Mercadona les va a permitir probar los productos y ver qué es lo que demandan los consumidores.

La cadena de alimentación está expandiendo su modelo de distribución de compra online y va a comprobar de primera mano las soluciones que aporta Revoolt, que realiza repartos con triciclos, y motos y furgonetas eléctricas.