La patronal pide a Oltra que no haga "demagogia" con el Puerto de València

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha respondido a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que la ampliación norte del puerto de València es un asunto "tan importante para el presente y futuro" de las nuevas generaciones y de la Comunitat Valenciana "que no cabe la demagogia".



Así lo ha afirmado en una respuesta al tuit de la Portavocía y Vicepresidencia de la Generalitat que se hacía eco de una de las afirmaciones realizadas sobre esta cuestión por Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno de este viernes, en la que advertía sobre ese proyecto que no se deben "tomar decisiones que pongan en peligro la vida de nuestros hij@s".



"El dilema no es economía o sostenibilidad, el dilema es entre vida y no vida. La economía ha de estar al servicio de las personas", agregaba el mensaje.





Sra, Vicepresidenta, este asunto es tan importante para el presente y futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra Comunitat que no cabe la demagogia @monicaoltra @GVAportaveu @GVAterritori @palauGVA https://t.co/ZAZ7ah6yF0 — Salvador Navarro (@Boronavarro) January 17, 2020

Al respecto, Salvador Navarro ha contestado: "Este asunto es tan importante para el presente y futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra Comunitat que no cabe la demagogia". Citaba, además del perfil de la propia Oltra, a la Conselleria Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y a Presidencia.Oltra ha sido preguntada por los medios sobre las declaraciones realizadas por Navarro en un encuentro con periodistas en las que advertía de que está en juego "la joya de la corona" y manifestaba su esperanza de que la política no haga con el puerto "lo que sucedió con las cajas".La vicepresidenta ha asegurado entender que la CEV defienda sus intereses pero ha remarcado que el Consell "defenderá el interés general" y que se conjugue la actividad económica "con la necesaria protección del presente y del futuro de las personas que viven en València y el área metropolitana"."No creo que se deban tomar decisiones políticas que pongan en peligro la vida de nuestros hijos en esta tierra, eso nos interpela de manera perentoria para comenzar a tomar decisiones hoy, y tomar decisiones de una nueva economía, una economía al servicio de las personas y que preserve nuestro medio, que no haga inhabitable el planeta", ha agregado.