Puig: «El Consell no tiene vocación de enfrentarse a los empresarios»

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha tratado esta mañana de calmar a los empresarios después de la tormenta que se desató ayer viernes a cuenta de la ampliación del puerto. «El Consell no tiene vocación de enfrentarse a los empresarios», ha dicho esta mañana en declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión del PSPV.

El president se refería así a las palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que este viernes fue un paso más allá en la posición de Compromís respecto a la ampliación del puerto. Si hasta ahora se trataba de lograr que se evaluara ambientalmente el proyecto de MSC, ahora se critica abiertamente el plan de la Autoridad Portuaria: "No hemos de tomar decisiones que pongan en peligro la vida de nuestros hijos e hijas. El dilema no es economía o sostenibilidad, el dilema es entre vida y no vida", sostuvo la portavoz en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, una argumentación que luego retomó en las redes sociales de la conselleria.

Las palabras de Oltra motivaron la reacción airada de la patronal. El presidente de la Confederación de Empresarios de la C. Valenciana, Salvador Navarro, respondió inmediatamente: "Este asunto es tan importante para nuestros hijos que no cabe la demagogia".

Ximo Puig ha tratado de serenar los ánimos esta mañana: "El puerto tiene que transitar por el diálogo, entre la ciudad, el entorno, la economia€ No se puede hacer una dicotomía entre empleo y sostenibilidad, todo lo contrario, la sostenibilidad también habla de tener capacidad de generar puestos de trabajo". "Hay una situación en que hay que intentar buscar racionalidad y ver qué se necesita de acuerdo con la seguridad jurídica. Si es necesario una ampliación de cualquier documentación o estudio, si a quien le corrersponde decidirlo, lo decide, se hará; y si no, no se hará", ha dicho apelando a la "seguridad jurídica" y a la decisión que tiene que tomar el Ministerio de Fomento sobre realizar o no una nueva declaración de impacto ambiental. "Seguridad jurídica y racionalidad, sin enfrentamientos estériles y buscando el interés general", insistió.

El secretario general del PSPV ha tratado de quitar hierro a las palabras de Mónica Oltra sobre el hipotético peligro para la vida de acometer esta ampliación de la infraestructura del Grao. "Es una interpretación de sus palabras. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y eso no sabe de visiones políticas".

Y ha concluido: "El empleo y la sostenibilidad no son incompatibles, tenemos un problema grave de desempleo. Nuestro objetivo es armonizar empleo y sostenibilidad y siempre con garantías de seguridad para los ciudadanos, en esta ubicación del puerto o en cualquier actividad económica".

El conseller de Obras Públicas, Arcadi España, también ha abordado la polémica esta mañana. "El Puerto de València tiene que escuchar y estudiar" las alegaciones una vez finalizado el plazo para presentarlas y así "mejorar el proyecto que tiene presentado", se ha limitado a señalar en declaraciones a Europa Press.