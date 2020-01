Ganar turistas 'a la carrera'

El deporte como reclamo. El Consell y el Ayuntamiento de València coincidieron ayer en presentar, dentro de sus diferentes estrategias, el deporte como uno de los ejes centrales de sus actuaciones para ganar cuota de mercado turístico en 2020. Fue una de las ideas fuerza que sobresalían en medio del collage inabarcable de propuestas, productos, corrillos de cámaras, espectáculos folclóricos, celebrities, alguna performance y comitivas oficiales con decenas de alcaldes, diputados y concejales en el circo de 30 pistas en que se convierte, cada año, cada pabellón, cada autonomía, en la feria internacional de turismo de Madrid Fitur.

El deporte. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, maestro de ceremonias que da coherencia y relato a todo lo que pase entre ayer y mañana en los 2.500 metros de exposición valenciana, anunciaba la adhesión de la agencia autonómica al proyecto «La Comunitat de l'Esport», puesto en marcha por la Fundación Trinidad Alfonso que impulsa Juan Roig para el mecenazgo deportivo.

La directora general de la fundación, Elena Tejedor, explicó que el objetivo de este proyecto es replicar de alguna forma el éxito de «Valencia Ciudad del Running» a escala autonómica, e ir más allá de las carreras populares para llegar a otros deportes.

Este movimiento, que ya cuenta con el apoyo público a través de la Conselleria de Educación y Deportes de Vicent Marzà y una inversión conjunta de diez millones en 2019, se articula en tres ejes: el apoyo al deporte escolar, la tecnificación de deportistas para que se conviertan en referentes y la atracción de eventos deportivos para el territorio.



Impacto económico

Esto último, precisamente, es lo que se presenta como banderín de enganche para convertir al deporte en tractor turístico. Por ello la Agencia Valenciana de Turismo se ha sumado al proyecto. Como ejemplo de este objetivo, apunta Tejedor, la intención de traer a la C. Valenciana acontecimientos como el Mundial sub 20 de rugby; en 2021, el Eurobasket femenino y el mundial de balonmano femenino, o en 2023 el Mundial de Gimnasia rítmico. Justo ayer la fundación y el IVIE anunciaron que con datos de la temporada 2018-19 por cada euro invertido en organizar los eventos deportivos en la C. Valenciana se consiguieron atraer 11 euros adicionales de gasto turístico.

También el deporte será protagonista de la estrategia de la ciudad de València para 2020. Los concejales de Turismo y Deportes Emiliano García y Pilar Bernabé presentaron un aluvión de acontecimientos deportivos, como una forma de desestacionalización, atrayendo también a familiares y prescriptores. La 40 edición de la maratón Trinidad Alfonso; la Copa del Mundo de Triatlón; el II Mundial de la Unión Mundial de Maxibasketball la FIH Pro League Hockey; el Gran Fondo de Valencia en mayo; el Campeonato de España de Balonmano Playa, o la Copa de la Reina de Vela son algunos de los eventos que acogerá la capital este año.

La C. Valenciana, en general, afronta con seguridad en sí misma esta cita anual de autoestima colectiva. Ruta del Grial, estrellas Michelín, Tomatina en su 75 aniversario, bandas, playas, ocio, cultura, patrimonio de la Humanidad... Todas las postales se concentran bajo el relato del «Mediterráneo en vivo». A la autonomía le avalan la cifras. Ximo Puig, se encargó de recordarlas al principio de la jornada. Frente al estancamiento de otros territorios, más de 30 millones de visitantes pasaron por la C. Valenciana en 2019, un tercio de ellos de extranjeros, con un incremento del gasto del 8%, por encima de la media y récord en todas las magnitudes.

«La C. Valenciana ofrece muchas oportunidades de tener una experiencia única. Hemos venido a competir desde la autenticidad de nuestros valores», dijo Puig. En este sentido, la vicepresidenta Mónica Oltra puso en valor algunos de esos valores, como el de tierra hospitalaria. De ahí la presentación, de nuevo este año, de una renovada guía de rutas inclusivas con actividades turísticas adaptadas para personas con diversidad funcional.