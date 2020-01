La marca "L'Exquisit Mediterrani" une la gastronomía de las tres provincias

La Comunitat Valenciana celebró ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid el «hito» que ha supuesto la unión de la promoción gastronómica de sus tres provincias bajo un mismo paraguas y la marca l'Exquisit Mediterrani, un logro que el president, Ximo Puig, calificó de «clave». «Si hay algo que une es la gastronomía, es el nexo de convivencia y es hacia donde miramos para ser conscientes de todo lo que nos une de verdad», añadió el presidente del Consell, para quien «es un éxito de todos el haber adoptado el Mediterráneo como gran referencia, y hemos de sacarle todo el partido a lo que significa».

«Para nosotros es clave esta alianza y estoy muy agradecido a quienes han hecho posible este acuerdo», aseveró.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, destacó el sector gastronómico como «eje de una estrategia de primer orden, con un enfoque integrador». «Esto va de una gran polifonía, de la vertebración del territorio, de la esperanza de las zonas de interior, de la excelencia como divisa, de la competitividad pero no con nosotros mismos. La fuerza de nuestra gastronomía radica en nuestra colaboración», agregó.

Los presidentes de las diputaciones de Castelló, José Pascual Martí; Valencia, Toni Gaspar; y Alicante, Carlos Mazón, estuvieron presentes en el acto de adhesión formal a la estrategia de promoción del turismo gastronómico. Tras este acto, Martí aseguró que «la adhesión a esta red gastroturista nos hace a todos más fuertes en un mercado tan intenso y tan vivo. Nuestra Ruta del Sabor conseguirá más impulso de la mano de esta nueva marca autonómica», agregó.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, manifestó que «ha sido un lujo trabajar con Colomer y todo el departamento de turismo de la Generalitat» y subrayó que «atrás quedaron los tiempos en los que la simple coordinación no daba un salto hacia adelante». Según Mazón, «ahora hablamos de la definitiva unión de estrategias. Hoy miramos al lado y vemos a un sector profesional que sabe competir. Compartimos incluso la gestión de nuestros planes turísticos locales, algo sin precedentes, y también hemos elaborado nuestros presupuestos de forma conjunta. Eso no es coordinación, sino unión porque la modestia y el trabajo diario no están reñidos con la ambición. Somos un destino de Primera División y queremos que se note».

Por último, Toni Gaspar destacó que «en este momento de globalización y frentismo, la Comunitat presenta a sus tres provincias alrededor de una mesa, y esto ya es todo un hito». «Esto es empezar bien de la mano del turismo, y espero que esta sea la primera de muchas otras veces en las que nos pongamos de acuerdo y rompamos tabúes, que nos abramos a colaborar en otos sectores como dice nuestro himno 'Tots a una veu'», concluyó Gaspar.