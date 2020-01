Cevisama critica la 'falta de cariño' de los políticos y la ciudad de València

Cevisama cumplirá el próximo mes de febrero 38 ediciones en Feria Valencia, con 847 firmas expositoras en 126.000 metros cuadrados de superficie, la previsión de seguir creciendo y acercarse a los 100.000 visitantes, y con la reclamación de una mayor implicación de la ciudad de València, sobre la que su presidente, Manuel Rubert, dijo ayer: «Parece que nos tienen seguro y hacen poco». Rubert hizo estas declaraciones en la sede del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) de Castelló durante la presentación del certamen junto a su directora, Carmen Álvarez.

Preguntado por la implicación de la ciudad de València con la feria, el presidente afirmó: «Aquí lo tenemos todo, estamos en el tercer puesto de ferias importantes en España y como ya la tienen, se han acostumbrado y ahí están sin hacer nada». «Si la trasladáramos a otro sitio los políticos se volcarían en ella», porque aquí «no han dedicado ninguna atención» y, añadió: «Aunque ha habido no sé cuántas reuniones», al final «nada».

«Si superamos la cifra de los 100.000 visitantes es algo muy importante para la ciudad. Sabemos que hay una plaza que estaría muy satisfecha de acogerla», aunque la dirección del certamen «está muy satisfecha de cómo va en Feria Valencia, porque no hay espacios así en Europa». La plaza a la que se refiere es la madrileña Ifema. No es la primera vez que se oyen rumores, comentarios o indirectas sobre esa posibilidad o ese deseo. A finales del pasado siglo, una parte de la patronal sectorial ya amenazaba con irse a Madrid si Feria Valencia no le cedía la gestión del evento. En este siglo, el entonces presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, barajó con el sector construir un recinto ferial en aquella provincia para acoger este acontecimiento comercial.

Más allá de las críticas, Cevisama, el salón internacional que reúne las últimas propuestas de la industria cerámica y sus sectores afines, el equipamiento de baño y la piedra natural, celebra su 38ª edición del 3 al 7 de febrero en Feria Valencia. Según explicó su directora, la feria ha vuelto a crecer en oferta expositiva, ocupando una superficie bruta que supera los 126.000 metros cuadrados para exhibir la oferta de 847 firmas expositoras, ocupando un total de once pabellones del recinto ferial en la que será «una de las mejores ediciones del certamen».

Del total de expositores, 552 son españoles y 295 son marcas extranjeras procedentes de un total de 40 países, con una participación mayoritaria de empresas italianas, aunque también es significativa la presencia de marcas de Portugal y Turquía. El sector cerámico español, mayoritario en el escaparate, mostrará al mundo las novedades productivas en las que lleva meses trabajando y en las que «la calidad, innovación, tecnología y diseño son las grandes apuestas».

Asimismo, la industria auxiliar de fritas, esmaltes y colores cerámicos llevará un año más a Feria Valencia lo último en tecnología aplicada al sector, al igual que la maquinaria cerámica, otro sector «puntero» y «referente internacional» que exhibe en Cevisama «todo su potencial». La oferta se complementará con las propuestas del sector del equipamiento de baño.