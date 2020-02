Despide 5.000 personas pero contrata a 2.000

En los últimos cinco años, CaixaBank ha recortado su plantilla en 5.000 personas, según los datos dados a conocer ayer por su consejero delegado. No obstante, Gonzalo Gortázar matizó que en ese tiempo la entidad también ha contratado a otras 2.000, en su inmensa mayoría jóvenes como consecuencia de las nuevas líneas de negocio que ha creado. En estos momentos, está ofreciendo bajas voluntarias en Barcelona a petición de los sindicatos, pero como en la zona no había excedente de personal, se producirán entradas. Gortázar no prevé nuevos planes de reducción de personal.