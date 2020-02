Ciutat-Port: "El dragado previsto por la APV es 14 veces superior al autorizado"

El catedrático emérito de Explotación de Puertos en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid Pascual Pery Paredes, exdirector general de Puertos y Costas del Gobierno central a principios de los ochenta, sostiene que el anteproyecto de ampliación del recinto del Grao que presenta Terminal Investments Limited (TIL-MSC) destrozará las playas del sur de València (Pinedo y El Saler) y que el volumen a dragar en el canal de acceso para la nueva terminal de contenedores es 14 veces superior al autorizado por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) autorizada en 2007.

Así lo indica el estudio elaborado por el otrora director del Grupo de Puertos de València (1965-76) y posterior director de los Puertos de Las Palmas y Alicante, actual vicepresidente del Comité de Asuntos Marítimos del Instituto de la Ingeniería de España. Indica -en línea con otras alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Agricultura- que es necesario efectuar una nueva evaluación ambiental porque el proyecto de 2007 y el anteproyecto de la ampliación de 2018 «son muy diferentes. Solo mantienen en común el dique de abrigo ya construido y a pesar de todo, este elemento se pretende modificar con una prolongación» de 505 metros.

La terminal norte de contenedores que pretende adjudicar la APV a la citada naviera tiene una extensión de 137 hectáreas y su capacidad permitirá albergar 5 millones de contenedores. Según Ciutat-Port el dragado previsto crea una rasa de unos 1.200 metros de ancho perpendicular a la de las olas más frecuentes, cuyas consecuencias «se obvian» en el anteproyecto de 2018 pero no tiene en cuenta que los cambios de dirección, velocidad y altura de las olas están directamente relacionados con la profundidad de los fondos que recorre. Sobre la prolongación del dique este exterior para mantener la distancia de parada de los buques, el profesor Pery apunta que «modificará totalmente el régimen del oleaje en el entorno del puerto».

El análisis de este catedrático experto en puertos y costas, presentado en compañía de Antonio Montiel (abogado y exdirigente de Podemos en la Comunitat Valenciana) y Joan Olmos (ingeniero de Caminos y profesor de la Universitat Politècnica de València), destaca que «el volumen de dragar en el anteproyecto de 2018 pasaría de 1,3 a 21,3 millones de metros cúbicos». La Autoridad Portuaria se replanteó la configuración óptima de la nueva terminal de contenedores por el incremento de la capacidad de los buques en un futuro, cada vez más grandes, ya que pasarán a transportar 24.000 TEU (unidades de contenedores de veinte pies) o más, lo que requiere incrementar la longitud del muelle de atraque.

La necesidad de disponer de una anchura adecuada en el canal de acceso y en la dársena, así como unos calados de 22,5 metros en el canal y 20 en la dársena, exigen traer estas profundidades mucho cerca del pie de las obras existentes: dique norte y dique este. Por eso, según este informe «existe posibilidad de colapso, bien por deslizamiento o vuelco debido a la pérdida de material de apoyo, o bien deslizamiento por círculo profundo debido a la pérdida del peso del material dragado».

Según el autor del estudio técnico de Ciutat Port -por el que no ha cobrado nada», aseguró el catedrático emérito- «no dragar por el canal de entrada a la nueva dársena implicaría que no podrían pasar barcos de más de 13 metros de calado, con lo que sería peor que la que ya tiene y no tendría sentido la nueva dársena».



Demoliciones previstas

Ciutat-Port, aunque no cuantificó, destacó los «sobrecostes económicos» que genera la modificación del proyecto de la nueva terminal de contenedores que prevé Valenciaport.