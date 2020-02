Sin medidas especiales por el coronavirus

Aunque de tanto en tanto se podía ver a un ciudadano oriental con la mascarilla tapándole la boca, el coronavirus chino no tuvo ningún protagonismo en el certamen. El secretario general de la Feria, Luis Martí, explicó que la institución, pese a que espera la visita de 100.000 profesionales –20.000 de ellos extranjeros-, no ha tomado ninguna medida especial, aunque «la conselleria de Sanidad nos ha dado un protocolo por si hubiera un problema». Feria Valencia cuenta con un equipo médico subcontratado del que forman parte una ambulancia, un facultativo y un ATS, entre otros efectivos, La patronal Ascer, por otro lado, recordó, a través de su presidente, Vicente Nomdedeu, que el sector no prevé consecuencias de calado por la expansión del virus, entre otros motivos porque no vende mucho azulejo a China.