El azulejo pide un plan de formación por la falta de colocadores de baldosas

En un producto que presume de innovador, el acabado es un factor también esencial, pero el azulejo padece de un serio problema por la falta de colocadores de baldosas profesionales. El presidente de la patronal sectorial, Vicente Nomdedeu, lo dijo ayer muy claro durante la rueda de prensa anual que la organización celebra, ante la prensa internacional, en el segundo día de Cevisama: «Si no se coloca bien, no hay cerámica». De ahí que exigiera a las administraciones públicas planes de formación específicos para este colectivo. No fue la única petición perentoria. También reclamó un plan industrial que «respalde la innovación». «No hemos avanzado nada porque la administración solo pone buenas palabras», afirmó después de recordar que la industria solo supone en España un 12 % del PIB, cuando debería llegar al 20 %.

Las citadas no fueron las únicas amenazas que detalló Nomdedeu, quien centró buena parte de su intervención en los problemas que el sector se está encontrando en el exterior, al que destina el 75 % de su producción. En su opinión, la industria azulejera tiene que hacer frente cada vez con mayor frecuencia al «feroz proteccionismo» en diversos países, no solo por conflictos comerciales, como la guerra China-Estados Unidos, sino por las trabas y el aumento de barreras derivadas del aumento del número de países productores. El caso más claro que citó fue el de Arabia Saudí, que ha instaurado una marca de calidad que frenó en seco las exportaciones españolas en el último trimestre de 2019. En enero, según dijo, ha entrado en aquel país, con «cuentagotas», algún contenedor. Buena prueba de ello es que el reino de los Saud, octavo cliente del sector, registró un descenso del 15 % en sus compras, que a su vez incidió en que las ventas a Oriente Medio bajaran en conjunto un 12,3 %, el peor dato del comercio exterior del sector.



Los datos

Las ventas del azulejo alcanzaron el año pasado la cifra de 3.740 millones de euros, con un aumento del 4 %. De esa cantidad, 2.800 millones fueron al exterior (con una subida del 3 %) y 940 se quedaron en España (con un incremento del 8 %). La producción, por su parte, se contrajo un 5 %, hasta 503 millones de metros cúbicos, debido a la reducción de existencias en un sector cuyos productos se mantienen en el mercado durante dos o tres años.

Francia es el principal mercado del azulejo español, concentrado mayoritariamente en Castelló, con 302 millones y una subida del 7,9 %. Aunque se le acerca cada vez más Estados Unidos, con 278, un aumento del 16,9 % y la previsión, según Nomdedeu, de que en 2020 vuelva a crecer en dos dígitos. El Reino Unido ocupa la tercera posición, con 169 millones y un alza del 6,7 % en el ejercicio preBrexit.

El presidente de Ascer también detalló que el sector creó en España el año pasado 450 empleos netos, después de que 1.200 trabajadores se vieran afectados por expedientes de regulación de empleo, entre ellos 600 que padecieron medidas de ajuste temporales.

Por otro lado, Nomdedeu reclamó que en el ámbito europeo se incluya al azulejo en la lista de sectores expuestos a la fuga de carbono por costes indirectos, como la mayoría de sectores intensivos en energía. En relación con esta cuestión, aseguró que la incidencia de los costes energéticos en esta industria crea una desventaja en cuanto a los peajes del gas y España paga un 45 % más que sus competidores europeos. Asimismo, indicó, sobre si la Comisión del Mercado de la Competencia no es capaz de eliminar este sobrecoste: «Nos tendremos que conformar con una rebaja global».