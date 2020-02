PSOE y Compromís instan al Gobierno a "garantizar" la integración Puerto-Ciudad

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, no lo tuvo ayer fácil para sacar ayer adelante la Proposición no de Ley (PNL) ante el Pleno de la Cámara Baja al hilo del anteproyecto de ampliación del Puerto de València y para modificar el Decreto Legislativo 2/2011, por el cual se aprobó la Ley de Puerto del Estado. El dirigente del partido valencianista proponía incialemente que el Congreso «de manera urgente» instara al Gobierno de España a «paralizar la ampliación norte del Puerto de València hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración de Impacto Ambiental que sustituya a la de 2007».

Tras una enmienda transaccional del PSOE, en la que participó el diputado por València Vicent Sarrià, el texto final obvia la propuesta de paralizar la citada ampliación y reclamar otra DIA. Así, se aboga por «trabajar conjuntamente entre el Gobierno de España y la Generalitat para garantizar el cumplimiento de toda normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del Puerto de València, incluida, en su caso, la renovación del estudio de impacto ambiental, a fin de asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías necesarias». Tanto el Gobierno, a través del propio ministro de Transporte, José Luis Ábalos, como el jefe del Consell, Ximo Puig, han reconocido públicamente que hay que dejar en manos de los técnicos la necesidad de pedir o no otra DIA.

Compromís y los socialistas sí coinciden en incorporar las recomendaciones de la agenda AIVP 2030 relativas a la interacción puertos-ciudad para «humanizar y democratizar los puertos». También reclaman una «gestión transparente y multilateral en la toma de decisiones» entre todas las administraciones públicas. En tercer lugar, proponen la «democratización del espacio, incorporando la ciudadanía y a sus representantes en los consejos y espacios de decisión del diseño de planes estratégicos y de interacción con las ciudades». Y en cuarto lugar, proponen una definición objetiva y más concreta del concepto de interés general aplicado a los ámbitos estrictamente portuarios.

Compromís exigía cambios en la ley de puertos para que estos «no sean reinos de taifas independiente de la ciudades y que tengan poder de decisión a la hora de realizar cambios y ampliaciones». Según Baldoví, la ampliación del recinto del Grao requiere otra DIA «por seguridad jurídica, respeto al medio ambiente y el cambio de proyecto». En su opinión, «es lo más razonable, justo y prudente»