Martínez: "Pedir una nueva evaluación ambiental no es necesario"

Martínez: "Pedir una nueva evaluación ambiental no es necesario"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha asegurado que el Puerto no tiene previsto solicitar al Gobierno una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) a pesar del requerimiento de Compromís, que exige otra evaluación a pesar de las modificaciones realizadas por la APV en la cuarta terminal de contenedores: ya no se prolongará el dique de abrigo en 500 metros ni se dragará el canal de acceso hasta 22 metros. "La de 2007 está vigente y no hay causas de caducidad", reiteró Martínez.

Martínez ha presidido el consejo de la APV, al que no acudió el alcalde Joan Ribó, para anunciar a los representantes del máximo órgano de gobierno del recinto del Grao los retoques realizados en el antreproyecto que se quiere adjudicar al operador logístico TIL-MSC. Martínez aseguró que respeta la opiniones de Compromís, que sigue pidiendo una nueva DIA.

La APV ya ha contestado las 216 alegaciones presentadas (95% son favorables) sobre el anteproyecto de terminal de esta terminal y las ha enviado a Puertos del Estado (Ministro de Transportes) para que la analice. La APV "introducirá los cambios en considere", aseguró Martínez. "Lo que no vamos a hacer es que se traslade la ampliación a Sagunt", comenta Martínez.

El director de MSC, Ignacio Ballester, aseguró el pasado jueves que la naviera sigue adelante con su proyecto y que los ajustes no afectarán a sus buques de 24.000 TEU. Así lo reconoce también Martínez, quien asegura que ha renunciado a más calado porque TIL-MSC así lo ha dicho.

He defendido la idea repetida por el presidente de la Generalitat , Ximo Puig, de que "crecimiento económico y sostenibilidad deben ir de la mano", afirma Martínez.

También asegura que la renuncia a prolongar el dique de 500 metros ahorrará unos 50 millones a la APV, que destinará a otros proyectos.