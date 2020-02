El Puerto corrige la ampliación para evitar otra evaluación ambiental

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), salvo sorpresas poco probables a última hora, aprobará hoy importantes cambios para ejecutar el anteproyecto de terminal de contenedores que pretende construir y explotar la multinacional Terminal Investments Limited (TIL), participada por la naviera MSC. Según avanzó ayer el jefe del Ejecutivo del Consell, Ximo Puig, durante su intervención en la sesión de control de Les Corts, Valenciaport aceptará las dos principales alegaciones a la ampliación norte.









Pendiente de los técnicos

Compromís

El dique de abrigo, construido en el año 2012 con fondos europeos, no será necesario prolongarlo en 500 metros y el dragado de acceso se quedará en la cota de los entre 18 y 19 metros actuales en lugar de 22,5 metros en aguas exteriores. De este modo, la APV, presidida por Aurelio Martínez, acepta parte de las alegaciones críticas que alertaban de posibles efectos perniciosos sobre las playas del sur y l'Albufera y, sobre todo, podrá evitar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), aunque esa decisión sigue en manos del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.Según Puig, la modificación del diseño de la ampliación norte del puerto renunciando al dragado del canal de acceso y a la prolongación del dique de abrigo, son «dos de las objeciones principales al proyecto que fundamentaban la petición de una segunda declaración de impacto ambiental (la actual es de 2007)». En su opinión, se trata de un «avance sustantivo» en un aspecto sobre el que habrán de pronunciarse «los técnicos, que son a los que les corresponde» y defendió que «lo fundamental es que haya diálogo y la posibilidad de armonizar el crecimiento económico y la sostenibilidad».Con todo, su socio en el Govern del Botànic Compromís no comparte del todo esta valoración de Puig. De hecho, el alcalde de València, Joan Ribó, comentó, tras conocer esta corrección en el recinto del Grao en la que Valenciaport renuncia a la ampliación del dique de abrigo y al dragado del canal de acceso del proyecto de ampliación norte supone «un paso muy importante» para reducir afecciones sobre las playas del sur. El primer edil, consejero de la APV, asegura que se debe estudiar si se seguirá pidiendo una nueva DIA. En Les Corts, la diputada Papi Robles hizo hecho hincapié en que «la DIA está caduca y lo dice la propia normativa».El portavoz socialista de Les Corts, Manolo Mata, por su parte, aplaudió «la solución Puig» de «no sacrificar intereses que pueden ser compatibles», destacando que «desde el minuto uno dijo que el apoyo al puerto se debe mantener sin poner nunca el riesgo el medioambiente».También comentó esta cuestión la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez. En su opinión, se trata de una «magnífica noticia» que Valenciaport renuncie a la ampliación del dique de abrigo y al dragado del canal de acceso porque demuestran que «es posible trabajar por el crecimiento económico de la mano de la sostenibilidad, del respeto y de la integración medioambiental».La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, apuntó que la información del presidente de la Generalitat sobre la ampliación del Puerto «requiere de una explicación clara y no de un anuncio improvisado anuncio realizado en Les Corts».