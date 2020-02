Martínez: "Sin ampliación el Puerto de València está en una encrucijada"

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, aseguró ayer que sin ampliación norte el recinto del Grao no tiene futuro. En pleno debate sobre esta infraestructura, que pretende acometer la naviera MSC con una inversión de casi 1.100 millones de euros, el mandatario de la APV comentó que la cuestión es «si queremos puerto o no lo queremos; si es posible o no el crecimiento económico con la sostenibilidad. El puerto está en una encrucijada», indicó.

«El Puerto no es mío y lo defiendo porque lo considero importante,tampoco es una multinacional que lleve los dineros a Bahamas. Y tiene un control público de sus cuentas y se financia con sus recursos», resaltó. El máximo mandatario de Valenciaport, quien lleva las riendas de esta entidad desde hace cinco años, presentado por la diputada del PSOE Ana Botella, usó los datos de la OCDE para destacar la generación de miles de puestos de trabajos. Martínez calificó al recinto del Grao como el «motor de la economía valenciana».

El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València pronunció anoche una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Defendió, con actitud critica e irónica, a capa y espada, el plan de expansión del emplazamiento valenciano dadas las previsiones de crecimiento del tráfico de contenedores en este recinto, junto con El Pireo, líder en actividad del Mediterráneo.

Martínez demostró anoche no cesa en sus intervenciones públicas para dar a conocer a la sociedad un proyecto que considera vital para la economía de la Comunitat Valenciana. Ayer lo hizo, en un tono muy crítico e irónico hacia los «detractores» del Puerto.

Respecto al «Puerto Seco» de Sagunt aseguró que pasar de camión al tren un contenedor supondría entre 45 y 70 euros más de coste que llevarlo a València en camión. «Si otros puertos del mundo, como los de Bélgica o Australia lo hacen es porque tienen subvencionado el transporte ferroviario», agregó. «No me opongo al acceso norte solo para ferrocarril, pero habría que subvencionarlo».



Crecimiento

Destacó el crecimiento del tamaño de los barcos, que ya pueden transportar hasta 24.000 contenedores, así como de la concentración de las navieras y de los gestores de terminales. «O tienes peso o te apartan del sistema. No serás nadie», apuntó. El recinto valenciano (puesto 27 del mundo) creció un 4,96 % en 2019, con un récord histórico y canalizó 5,44 millones de contenedores el año pasado. «La aviación contamina 59 veces más que el trafico marítimo, pero nadie se mete con la ampliación del Prat de Barcelona, cuyo aeropuerto tiene previsto invertir 1.500 millones de euros», ironizó.

Martínez considera que el Puerto no tiene previsto solicitar al Gobierno una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) a pesar del requerimiento de Compromís. En su opinión, una nueva DIA «es menos necesaria que antes» y puede durar cuatro años, con lo que «el inversor se puede ir». Es más, «la futura terminal será medioambientalmente la más sostenible del mundo», puntualizó. Frente al rechazo de Compromís, que mantiene la necesidad de una nueva DIA, el responsable de Valenciaport planteó la posibilidad de «buscar medidas compensatorias» para el medio ambiente y para la ciudad.

Criticó, sin citar a ninguna administración, que no le aprueben los proyectos medioambientales como la subestación eléctrica y aerogeneradores que proyecta Valenciaport. Lamentó los 2,5 años de retraso en la tramitación administrativa. También abogó por separar la ampliación con el acceso norte y que este corredor incluya los tráficos de camiones y trenes. «Los camiones cada vez contaminan menos y el túnel facilitaría la movilidad. Hay que buscar la mejor solución».