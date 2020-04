El Consell anula la orden que obligaba a los 'super' a cerrar este domingo en València

La política de horarios comerciales se ha convertido en un caos por la falta de entendimiento ente administraciones justo en el momento más inoportuno, cuando el consumidor necesita certezas sobre el horario de estos establecimientos críticos en esta crisis. Y las empresas y sus trabajadores, en el centro. El Gobierno de España ha obligado a la Generalitat a rectificar la decisión que había tomado para dejar sin efecto la libre apertura de los supermercados e hipermercados para esta Semana Santa.

Es decir, que frente al cierre que se había previsto, tanto este domingo 5 de abril, como el siguiente, Domingo de Resurección, las tiendas de distribución alimentaria de algunas zonas de València que así lo decidan podrían abrir sus tiendas. Aunque eso también está por ver.

Todo se remonta al pasado lunes, cuando la Conselleria de Economía decidió, atendiendo a la situación actual, suprimir las zonas de gran afluencia turísticas (ZGAT) en la C. Valenciana mientras dure la alarma. Son las áreas en las que se permite abrir en domingos y festivos algunos tramos del año, como en Semana Santa. En Valencia, por ejemplo, son la calle Colón de València, el centro, Campanar o la Ciudad de las Artes.

Grandes superficies como El Corte Inglés tenía previsto abrir sus supermercados. Al igual que Carrefour. Como hacen siempre que pueden. Sin embargo, la conselleria resolvió que en este contexto, sin turistas y con la necesidad de reducir la afluencia de usuarios a la calle, se suspendía excepcionalmente la libertad horaria. Al mismo tiempo, se aprobaba otra medida excepcional: mantener como aperturable el Viernes Santo y también el Lunes de Pascua, pese a que ese día era un festivo sagrado para los comerciantes.

En resumen, la Generalitat establecía para toda la autonomía, para facilitar también el entendimiento a los consumidores, un régimen general de apertura de lunes a sábado, con el domingo de descanso para todos. El sector lo asumió y aceptó a regañadientes, pese a que esto les supuso esta semana trastocar la planificación de plantillas ya hecha. Los supermercados, agrupados en Asucova, como Mercadona o Consum, fueron los más críticos con esto, pese a que respetaban la decisión.

El Gobierno, sin embargo, no ha visto bien esta iniciativa de la C. Valenciana y algunas otras. De hecho, tras el debate que se produjo el miércoles en una conferencia sectorial sobre este tema, ha mandado una carta a las autonomías. No es momento de alterar los calendarios de cada comunidad autónoma, viene a decir esta carta.

Además, el Ministerio de Comercio advierte a las autonomías de que ha analizado "jurídicamente la cuestión" y apunta a un choque competencia: "Una medida de este tipo [como la cancelación de las ZGAT aprobada por la Generalitat] debería adoptarse por una norma estatal con rango de ley o por la autoridad competente teniendo en cuenta las atribuciones previstas en el Real Decreto". "Cualquier orden o resolución ya adoptada o que se adopte en este sentido no resulta aplicable por no ser conforme al reparto competencial", sentencia el ministerio.

Con esta carta sobre la mesa, a la Conselleria de Economía no le queda otra que rectificar. Acaba de comunicar, de hecho, que "asume el criterio del Ministerio" y deja sin efecto la resolución de hace unos días que suspendía la libertad horaria en Semana Santa. Aclara también que solo los establecimientos amparados por el artículo 10.1 del RD 463/2020 a los permite su apertura al público (distribución alimentaria y algunas excepciones más) podrán acogerse al régimen de libertad horaria de las zgats durante la duración de la declaración del estado de alarma.

Está por ver qué hacen ahora los operadores afectados. Grandes distribuidores como El Corte Inglés ya han anunciado que su nuevo horario va de lunes a sábado, adaptándose a la decisión de la conselleria. No parece que al menos para este domingo puedan volver a cambiar la planificación. Además, ahora parece que no hay tiempo material para que el Diari Oficial eleve a pública la anulación de la resolución anterior. Este nuevo bandazo, a 48 horas del primero domingo del calendario comercial de Semana Santa, ha provocado un gran malestar entre los representantes de estas empresas de distribución.

