Los reyes comprueban que el Puerto de València no para

Los reyes de España comprueban el mantenimiento de la cadena de suministro en el puerto de valencia. Los responsables del Puerto de València (Valenciaport) les han transmitido que todos los servicios portuarios están trabajando al cien por cien para el abastecimiento de los ciudadanos.

Don Felipe y doña Letizia se reunieron por videoconferencia con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez , y la fefa del gabinete de la APV, Marta Villalonga. También Su Majestad el Rey habló por teléfono el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

El presidente de la APV ha señalado a don Felipe y doña Letizia que el 70% de lo que España no produce y tiene que importar lo hace a través de los puertos. En estos días, con coronavirus, se observa el papel crítico que están jugando a la hora de garantizar los productos de primera necesidad para abastecer nuestros mercados o llevar estos suministros a las comunidades insulares, que han experimentado espectaculares crecimientos en los tráficos. Sus Majestades los Reyes transmitieron un mensaje de ánimo a todas las personas que hacen posible garantizar esta cadena de suministro día tras día, desde el profesional que desembarca la mercancía hasta quien la gestiona en tierra.

Flujos de bienes

También ha detallado a Sus Majestades los Reyes que, detrás de esos flujos de bienes, hay toda una comunidad portuaria – que hacen posible su recepción y traslado a los centros de consumo, estibadores, camioneros, prácticos, amarradores, remolcadores, policía portuaria, mantenimiento, navieras, transitarios y agentes de aduanas, servicios de inspección en frontera, personal de la APV, etc., que no han dejado de trabajar durante turnos 24 horas para los servicios de recepción y entrega en todas las terminales para garantizar el abastecimiento en las cadenas de suministro. Todos los servicios portuarios (estiba, remolque, amarre, prácticos, transporte, policía portuaria, etc.) son considerados servicios esenciales.

Estas últimas semanas se ha registrado un notable incremento del tráfico de mercancías del sector agroalimentario y de productos de higiene; mientras se ralentiza el tráfico de los productos de los sectores industriales (químico, siderometalúrgico, maderas, etc.).

En concreto, en las últimas semanas, los tráficos de productos de alimentación y de higiene están registrando crecimientos diarios medios superiores al 15%, con máximos puntuales superiores al 40%. En todo caso, siempre incrementos de dos dígitos con respecto a los mismos días del ejercicio 2019.

Puerto líder en España

El puerto de Valencia es el puerto español líder del Mediterráneo en tráfico comercial, principalmente de mercancías en contenedor, y constituye la principal puerta marítima en términos de producción y consumo de toda la península ibérica, fundamentalmente de mercancías en contenedor, gracias sobre todo a un área de influencia dinámica y una extensa red de conexiones con los principales puertos del mundo.

El 36% de los contenedores destinados al comercio exterior español son operados en el puerto de Valencia, que gestiona casi el 60% de los contenedores del área Madrid. Su área de influencia abarca el 55,5% del PIB español y es el primer puerto en las relaciones comerciales de España con 84 países, entre los que destacan Estados Unidos (el 47,93% del tráfico de contenedores llenos en España), China (el 43,06% del tráfico de contenedores llenos en España) y Turquía (el 38,7% del tráfico de contenedores de llenos en España). Las tres primeras navieras del mundo (Maersk, MSC y Cosco) tienen su terminal española en Valencia.

