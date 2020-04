La patronal valenciana advierte de la falta de equipos de protección para trabajadores

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha advertido este lunes de la falta de equipos de protección (EPI) de cara a la vuelta al trabajo en actividades no esenciales y echa en falta también indicaciones más concretas con información por sectores, puesto que las condiciones para volver a la actividad de forma segura difieren mucho entre una pyme o una industria pesada, por ejemplo.

En un comunicado, la patronal ha apelado a la responsabilidad compartida de Administración, empresas y trabajadores para que la vuelta a la actividad se haga de forma segura: "No se puede responsabilizar a la empresa en exclusiva del cumplimiento de los protocolos de seguridad".

Para su presidente, Salvador Navarro, "recuperar la normalidad va a ser complicado, no vamos a poder volver al trabajo como antes", aunque comparte la decisión de pasar del parón de actividad a la vuelta de forma escalonada. "Implica un riesgo, pero que es necesario asumir para que la economía no sufra más de lo necesario. Empresas y trabajadores somos responsables y estamos especialmente concienciados de que hay que extremar las precauciones. No podemos esperar a que el Gobierno nos facilite toda la protección", ha asegurado.

La CEV ha explicado que las empresas disponen de una guía práctica distribuida por el Ministerio de Sanidad y existen protocolos de actuación diseñados junto a los sindicatos, "pero siguen sin llegar los EPIS de modo que van a tener que ser los propios centros de trabajo los que distribuyan horarios e implementen sus propias medidas, como mantener la distancia de seguridad entre los empleados, para garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad establecidas".

Para ello va a ser necesario la implicación de todos, "la responsabilidad va a tener que ser compartida", ha advertido.

Los empresarios valencianos echan de menos indicaciones más concretas, con información por sectores, puesto que las condiciones para volver a la actividad de forma segura difieren mucho según la empresa. Además, los EPI son de uso obligado para determinados puestos de trabajo según lo establecido por el servicio de prevención, pero en el resto de puestos de trabajo solo es obligatorio el uso de mascarillas si no se puede guardar la distancia de seguridad.