La Unió y AVA reclaman el pago de ayudas pendientes desde el año 2017

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unió de Llauradors i Ramaders han solicitado de forma conjunta tanto a la Conselleria de Agricultura como a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a través de sendas cartas, que se abonen las ayudas pendientes que tienen contraídas las Administraciones con los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana puesto que la situación de muchos de ellos se ha agravado con la crisis sanitaria por el covid-19.

Cabe señalar que el sector agrario es considerado como actividad esencial ante esta crisis, pero parte del mismo tiene como clientes a sectores clasificados como actividad no esencial y que, por tanto, han suspendido su actividad, además del problema del cierre de los mercados de venta no sedentaria. Pese a ello, los productores agrarios afectados no tienen una ayuda que compense las pérdidas ya que no pueden acogerse ni a los ERTE ni al cese de la actividad por la casuística del sector agrario que hace muy difícil parar la actividad. Ante esta situación, las personas productoras con esta disminución de ingresos tienen problemas de liquidez para hacer frente tanto a los gastos corrientes de la actividad como a las inversiones realizadas.

Por este motivo, ambas organizaciones profesionales agrarias indican en su escrito a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que la Generalitat debería efectuar de forma urgente los pagos de todas las ayudas pendientes de abonar a sus beneficiarios con resoluciones favorables. En este sentido, indican que hay expedientes de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias correspondientes a la convocatoria de 2017 que todavía no han cobrado la ayuda. También hay que sufragar los importes pendientes correspondientes a las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas correspondientes a la convocatoria del año 2019.

Inversiones

En cuanto a la convocatoria del 2020 de estas ayudas, aquellas personas que solicitaron las inversiones recogidas en la resolución única de la Resolución de 29 de enero de 2020 por estar afectadas por las tormentas DANA y Gloria y que ya tengan las inversiones realizadas, se les debería abonar el importe de la ayuda correspondiente presentando la correspondiente justificación. Y en la misma línea, a pesar de que está suspendido el plazo de presentación de las ayudas contempladas en las ayudas urgentes del Consell para paliar los daños producidos en las explotaciones agrarias ocasionados por la DANA de septiembre de 2019, sería necesario que la Generalitat Valenciana pague las ayudas de los expedientes presentados hasta el momento.

Carta a la Delegada del Gobierno

La Unió y AVA-Asaja han remitido así mismo otra carta a la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, con objeto que la traslade al Gobierno de España. En ella se señala que, transcurridos ya siete meses de la publicación de la norma de bases para paliar los daños por la DANA de septiembre, todavía no se han tramitado las correspondientes Órdenes que desarrollen las diferentes medidas que contempla el Real Decreto-ley y que tienen como finalidad minimizar los costes de las explotaciones agrarias afectadas.

En consecuencia, las dos organizaciones agrarias solicitan al Gobierno de España la urgente necesidad de facilitar el acceso a las ayudas del Real Decreto-ley a las personas afectadas y el pago inmediato de las mismas una vez presentada la solicitud.