El Ejecutivo cifra el impacto de las medidas en 134.496 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado este miércoles en 134.496 millones de euros el impacto estimado de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo durante el estado de alarma para hacer frente a la pandemia.

Sánchez ha aportado este dato en su turno de contestación a las intervenciones de los representantes de los grupos tras pedir el aval del pleno del Congreso a una nueva prórroga del estado de alarma por quince días más.

Según los datos aportados por el jefe del Ejecutivo, de la cantidad total 124.877 millones se han incluido en medidas económicas de diverso tipo. Otros 4.624 millones de euros se han destinado a medidas sanitarias en poco de más un mes, 3.816 millones a medidas laborales, y 1.183 a medidas sociales.

"Se nos podrá criticar que faltan algunos colectivos o que hay problemas en la gestión, pero no se puede criticar a este Gobierno que no haya tenido voluntad de no dejar a nadie atrás y de proteger lo público y fortalecer la primera línea de batalla como es el Sistema Nacional de Salud", ha señalado.

A esas actuaciones ha añadido tratar de proteger a los sectores damnificados por esta crisis.