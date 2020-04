Coronavirus | La crisis sanitaria refuerza la relación de Valenciaport con Italia

La estrecha e histórica relación comercial que existe entre València e Italia se ha puesto de manifiesto durante esta crisis del coronavirus. Italia es el gran gran socio comercial de Valenciaport, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Así, el Puerto de València conecta directamente con casi 30 puertos de la costa italiana, consolidando este transporte marítimo vigente desde el Renacimiento.

Y es que, en la época de los Borgia se concretaron las bases del Siglo de Oro Valenciano. Unos fuertes lazos de unión que se atestiguan en los vídeos enviados desde el país transalpino en el marco de la campaña promovida por Valenciaport, #alpiedelcañón, para dar visibilidad a los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que no pare ni la logística ni las cadenas de suministro de todo aquello que es esencial.

En este sentido, Guido Grimaldi, presidente de la Asociación Logística para una Intermodalidad Sostenible (ALIS) , afirmó que "entre nuestras filas contamos también con diferentes puertos importantes, como el de València, como socios honorarios y al cual dirigimos toda nuestra solidaridad en un momento tan difícil", y añadió que "en Italia hemos vivido esta pandemia que, desgraciadamente, nos ha acarreado muchos perjuicios, pero estamos intentando y, seguramente lo conseguiremos, reaccionar como lo están haciendo los españoles. Mostramos toda nuestra solidaridad, nuestra estima y nuestra gran cercanía a España a través de las conexiones de Autopistas del Mar que nos conectan desde todos los puertos italianos para garantizar el aprovisionamiento de todos los bienes de primera necesidad". "Intentamos dar todo nuestro apoyo en un momento tan difícil. Os expresamos un gran agradecimiento y cercanía, esperamos que todo acabe lo antes posible", concluyó.

Conexión internacional a través de las Autopistas del Mar

Valenciaport es un eje estratégico del comercio internacional. Fotografía. Eduardo Ripoll



Las denominadas Autopistas del Mar, impulsadas con ahínco por la Unión Europea, han convertido al país transalpino en socio preferente de Valenciport. Ya desde el año 2007, cuando se planteó la creación de este eje de infraestructuras durante la Cumbre de Nápoles entre España e Italia, quedó patente la predisposición de entendimiento de ambos países, pues ese escenario también sirvió para mostrar su apoyo a la formación de una asociación euromediterránea que posibilitase el libre comercio.

Una sinergia, no obstante, alejada del bilateralismo, pues responde a proyectos globales que no solo se materializan en las ya citadas autopistas, sino también en el trabajo colaborativo con tráficos y armadores con sede italiana, así como tráfico regular de corta distancia. En este sentido, destaca su asociacionismo e implicación en organismos como ALIS, IPSA o MEDports.

Y es que, como sucede con la dársena valenciana, "Italia es un mercado estratégico gracias a sus líneas de transporte marítimo de corta distancia, su gran tejido industrial y la oportunidad de distribución europea que ofrece", explica Mar Chao, directora comercial de Valenciaport.

Entre Italia y València se canaliza el tráfico de todo tipo de mercancías, desde productos textiles o de construcción hasta aquellos agroalimentarios o energéticos, que distribuyen no solo en sus respectivos países, sino en todo el continente europeo. De hecho, "el peso italiano en el tráfico de toneladas del Puerto de València es del 12 %", apunta Mar Chao.

En términos absolutos, la dársena del Turia acumula el 40 % de las importaciones y exportaciones que se realizan en puertos españoles. Teniendo en cuenta que su "hinterland" se prolonga más de 300 kilómetros, la relación entre la Autoridad Portuaria de València y sus vecinos italianos abre una puerta al comercio internacional también para comunidades autónomas como Murcia o Castilla-La Mancha.

No obstante, Italia y España están siendo los países europeos más castigados por la covid-19, pero la fuerte relación forjada entre ambos países no entiende de pandemias, como denota Alberto Preti, consultor de transporte en Bolonia, al afirmar que "en este momento particularmente complejo quiero mandar un abrazo a todos los profesionales de Valenciaport". Un mensaje también compartido por la investigadora de la Fondazione per la Ricerca e l'Innovaziones, Chiara GiauGiani, quien expresó su agradecimiento a "todas las personas que trabajan en el sector de la logística portuaria y nos ayudan a volver a la normalidad pese a la dificultad".

"Estas son unas semanas duras, dramáticas. El precio que estamos pagando Italia y España es muy alto", lamentó Giuseppe Luppino, presidente del Network Europeo de Centro de Competencia Logística. No obstante, reivindicó que es un hombre "afortunado" por estar sano y tener la oportunidad de poder trabajar desde casa y lanzó un mensaje de apoyo a España al grito de "forza".

#Alpiedelcañón



La Autoridad Portuaria Valenciana (APV) ha querido dar visibilidad a aquellas personas que han estado al pie del cañón desde el anonimato. Por ello, ha creado el movimiento #Alpiedelcañón, una iniciativa que sirve para dar voz a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible el funcionamiento de la cadena de transporte de mercancías para garantizar el suministro de los bienes esenciales de primera necesidad.

