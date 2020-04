"Trabajamos para preservar la seguridad de nuestra plantilla y garantizar el suministro de agua"

Hoy, día en el que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, entrevistamos a María José Toledo, directora de operaciones de Hidraqua. Esta empresa, que gestiona el ciclo integral del agua en 80 municipios valencianos, trabaja durante el periodo de Alerta Sanitaria con el objetivo de garantizar el servicio a casi dos millones de personas en la Comunitat Valenciana, poniendo siempre en el foco de su gestión la Seguridad y Salud Laboral de las más de 1.170 profesionales que trabajan en Hidraqua y sus empresas participadas.

¿Cómo afrontan la situación actual producida por la pandemia de la Covid-19?

Todas las empresas del grupo Suez en la Comunitat Valenciana –Hidraqua, Aigües de l'Horta, Aigües de Cullera, Aigües de Paterna, Aguas de Alicante, Aigües d'Elx y AGAMED– trabajamos desde que se inició esta crisis con dos objetivos muy claros, por un lado, preservar la seguridad y salud de nuestra plantilla, una realidad que siempre ha primado a la hora de tomar cualquier decisión en la compañía y que cabe destacar hoy, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y, como segundo objetivo fundamental, garantizar la continuidad del suministro y el correcto funcionamiento de las instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua.

Aunque son tiempos complicados para todos, somos conscientes que gestionamos un recurso esencial para todas las personas y que, en momentos como este, es cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos, para garantizar el servicio y que nadie se quede atrás.

¿En qué medida han supuesto las nuevas reglamentaciones del Estado de Alarma un problema para su trabajo? ¿Cómo se ha adaptado éste a los nuevos decretos?

Las semanas previas a la declaración del Estado de Alarma, desde Hidraqua y sus empresas participadas ya empezamos a trabajar en los planes de contingencia necesarios y establecimos unos procedimientos de trabajo que permitieran garantizar la seguridad y salud de nuestra plantilla. Así, por un lado, dotamos a las personas trabajadoras de los equipos precisos para poder teletrabajar y, en el caso de aquellas personas que debían seguir realizando operaciones a pie de calle, del material necesario para garantizar su seguridad y salud. Además, se han tomado las medidas organizativas, de limpieza e higiene personal y de equipos de trabajo necesarias para asegurar las medidas preventivas.

¿Qué operaciones se siguen realizando a día de hoy, a pie de calle?

Desde el departamento de Operaciones, en colaboración con el resto de las áreas de la empresa, hemos establecido unos procedimientos para realizar una operación adaptada a las nuevas circunstancias vinculadas al estado de alarma, a la hora de realizar operaciones a pie de calle. Esto supone principalmente atender cualquier incidencia en la red, mantener el control y supervisión de las instalaciones, realizando los recorridos y toma de muestras habituales, las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de agua potable, alcantarillado, depuración o pluviales, o cualquier otra gestión necesaria para garantizar la continuidad de suministro.

¿Cómo están atendiendo a sus clientes?

Antes de que se declarara el Estado de Alarma, la empresa decidió cerrar todas las oficinas de atención al público presencial. Desde entonces, todas las atenciones de nuestros clientes se realizan a través de los canales de atención no presenciales que atendemos a través del personal que se encuentra teletrabajando – teléfonos de atención al cliente e incidencias y página web -. Para ello, el departamento de Clientes se ha organizado para gestionar todas las consultas que llegan a través de estos canales de atención y hacerlo de la forma más eficiente y ágil posible. Además, a través del área de Clientes de la web, el usuario puede registrarse y acceder a toda la información referente a su suministro, tanto actual como histórica.

¿Se han detectado cambios en los hábitos sociales en las incidencias que atienden?

Principalmente, el problema que estamos detectando con mayor frecuencia ahora mismo es el uso de toallitas y elementos no biodegradables en las redes de alcantarillado y en las instalaciones de depuración. Estos elementos obstruyen las redes y nos obligan a desplazarnos hasta el punto en el que se encuentra la avería. Se trata de incidencias que se producen diariamente y que se podrían resolver con un gesto tan sencillo como tirar las toallitas, bastoncillos, etc. a la basura y no al inodoro.

¿Cómo están garantizando el suministro de agua potable en estos momentos?

Desde Hidraqua y sus empresas participadas en la Comunitat Valenciana llevamos años apostando por la innovación y la digitalización de nuestras instalaciones y operaciones. Así, actualmente disponemos de las herramientas más avanzadas para controlar en tiempo real el estado de la red.

Soluciones como GOT, Dinapsis Control Data Center, Aquadvanced Water Network o Aquadvanced Urban Drainage nos permiten planificar los trabajos que realizan los operarios de forma centralizada, homogénea y más eficiente, controlar en tiempo real el estado de todas las instalaciones, optimizar el funcionamiento de las redes, detectar fugas, entre otros; y todo de forma telemática.

¿Cómo están garantizando la seguridad de su plantilla?

Para el personal que está a pie de calle, se han creado equipos independientes de trabajo operativo, se han adaptado turnos de trabajo, se han optimizado y extremado las medidas de higiene personal, las instrucciones de trabajo a las empresas contratistas se facilitan básicamente de forma telefónica o telemática y se han cancelado todas las visitas a instalaciones por parte de personas externas a la empresa.

Asimismo, en determinadas infraestructuras, se han planteado de forma voluntaria para las personas trabajadoras de estos centros diferentes protocolos de presencia permanente, estableciendo turnos, para evitar riesgos y conseguir así que estén menos expuestos al virus. En este punto, me gustaría destacar la dedicación de nuestra plantilla que ha mostrado su predisposición y compromiso con la labor esencial que desarrollamos y se ha unido a las iniciativas que desde la empresa hemos planteado para garantizar el servicio.

¿Han implementado el teletrabajo en su plantilla?

Por supuesto. La semana previa al estado de alarma se inició desde Recursos Humanos, en coordinación con el departamento de Sistemas, un protocolo para dotar a todas las personas que podían realizar su labor desde casa del material y herramientas necesarios para su correcto desarrollo. Hace más de un mes que estos protocolos ya se han implantado al cien por cien de esta plantilla.

¿Cómo están aportando valor frente a esta crisis desde su centro de innovación Dinapsis?

Dinapsis, como centro de innovación del grupo Suez e Hidraqua a punto de cumplir su tercer aniversario, desarrolla su labor en dos vertientes: la centralización de las operaciones y su contribución, a través de la innovación, de los problemas sociales generados por esta crisis. Así, desde su centro de control, se analizan, planifican y estudian las operaciones para resolver cualquier incidencia y exponer lo menos posible a nuestro personal. Las personas trabajadoras de este centro trabajan ahora mismo de forma centralizada y la vez deslocalizada. Así, los planificadores del centro siguen realizando sus funciones diarias desde casa.

Por otra parte, trabajamos junto con administraciones públicas y universidades en el desarrollo de ideas de aplicación inmediata que permitan contribuir a resolver las situaciones que la crisis ha generado a nivel social, desde plataformas de gestión de emergencias, servicios para proteger a aquellos colectivos más vulnerables, y soluciones que contribuyan a activar la sociedad y la economía cuando el proceso de desescalada lo permita.

¿Qué medidas han establecido para apoyar a aquellos colectivos más afectados por la crisis?

Llevamos mucho tiempo trabajando en la implementación de medidas encaminadas a proteger a aquellos colectivos más vulnerables, si bien en verdad que en esta situación cobran más relevancia, para evitar que ante una situación como la que vivimos actualmente nadie se quede atrás.

Así, independientemente de la crisis actual, no cortamos el agua a aquellas personas que por su situación económica no pueden hacer frente al recibo; en colaboración con los ayuntamientos en los que operamos, contamos con fondos sociales y tarifas especiales para colectivos vulnerables; ofrecemos una modalidad de pago a través de una cuota fija mensual etc. Además, cuando un cliente se dirige a nosotros porque tiene problemas para hacer frente a los recibos, desarrollamos planes personalizados para cada uno de ellos.

De forma paralela, se han establecido medidas específicas desde que se inició la crisis sanitaria, como por ejemplo la suspensión de los cortes de suministro y reclamaciones de deuda. Estas directrices se marcaron 15 días antes de la publicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que establecía la prohibición de suspender de suministro de agua.

¿De qué forma ha afectado esta situación a la hoja de ruta preestablecida por Hidraqua?

Los pilares de nuestra hoja de ruta son la gestión innovadora, eficiente y responsable del agua, el desarrollo de herramientas que permitan hacer frente a las consecuencias directas del cambio climático o la contribución activa, de la mano de los ayuntamientos en los que operamos, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son el ADN de nuestra organización y entendemos que siguen estando absolutamente vigentes. Pero por supuesto estamos trabajando en continuo y a todos los niveles en adaptarla al nuevo escenario que se define tras esta crisis.