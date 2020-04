Economía prepara un protocolo para la contratación del personal de las ITV

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo está trabajando conjuntamente con la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) en la elaboración de un protocolo para la contratación de personal en las estaciones de ITV de la autonomía, según ha anunciado el titular del departamento, Rafa Climent.

Climent ha mantenido una reunión de trabajo por videoconferencia con el presidente de Aecova, Manuel Trigo, en la que se ha abordado la propuesta de la asociación para la contratación del personal de las estaciones de ITV en la Comunitat Valenciana durante el periodo de los tres últimos años previos a la finalización del plazo de concesión, que acaba el 31 de diciembre de 2022, "para mantener la calidad y prestación del servicio", según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El titular de Economía ha asegurado que esta propuesta de actuación está siendo" analizada y estudiada" por la Dirección General de Industria, Energía y Minas y que, "en los próximos días", la Conselleria "tendrá la instrucción en la que se especificará el protocolo a seguir para contratar personal en las estaciones de ITV en la Comunitat durante los tres años anteriores a la finalización de la concesión".

En la propuesta que ha remitido Aecova se contempla que no será necesaria la autorización previa por parte de la Conselleria de Economía para los contratos temporales que se realicen con fecha determinada de fin de contrato anteriores al plazo final del periodo de la concesión; para los contratos de interinidad y para los contratos fijos e indefinidos, si son por sustitución de un contrato fijo indefinido ya existente.

Del mismo modo, recoge la necesidad de autorización previa para aquellos contratos con duración determinada cuya fecha de fin sea posterior al 31 de diciembre de 2022 y para los contratos fijos indefinidos nuevos, que no sean de sustitución de otro contrato fijo ya existente por motivos de cese, despido, jubilación o fallecimiento.

En este sentido, en la propuesta se hace referencia al formato de la presentación, contenido y plazo de tramitación de la solicitud de esta autorización previa, así como en lo referente a la comunicación periódica de los contratos realizados.

Las estaciones de ITV de la Comunitat no están consideradas un servicio esencial y, por ello, permanecen cerradas durante el periodo de tiempo en el que esté vigente el estado de alarma establecido por el Gobierno central mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, con motivo de la de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Asimismo, desde la entrada en vigor del estado de alarma continúan suspendidos los plazos administrativos de manera que no se considerará infracción y, por lo tanto, no se sancionará a las personas que necesitando desplazarse, lo hagan en un vehículo que no tenga en vigor la ITV. Esta medida se aplicará solo durante el estado de alarma.