Ford acepta que el ERE a 410 empleados se haga con bajas voluntarias

La dirección de Ford ha aceptado hoy que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto inicialmente para 410 empleados se haga con bajas voluntaria, siempre que se alcance un acuerdo sobre ciertos puntos, como que el personal que se ofrezca sea del mismo perfil técnico o tabla que el excedente, según ha asegurado a este diario el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel.

El dirigente sindical ha añadido que la empresa ha trasladado a los representantes de los trabajadores que está en disposición de que "el cien por cien de los puestos de trabajo de la nueva planta de baterías sea personal Ford",lo que implica que se podrá reducir el número de afectados por el ERE. Aunque no ha cuantificado el numero de beneficiados, Faubel calcula que la medida reducirá el ERE en unas 70 personas.. Las partes se han vuelto a citar para una próxima reunión esta semaa, previsiblemente el jueves 14 de mayo, donde estará sobre la mesa un Plan de Bajas Incentivadas, según han informado fuentes sindicales.

El presidente del comité de empresa ha advertido de que "parece que la empresa tiene prisa" en este proceso --las primeras salidas serían en junio y una segunda tanda en septiembre-- y "las prisas no son buenas consejeras".

Desde UGT detallan que en la reunión mantenida este martes, "la empresa ha redundado en los argumentos por los que planteaba el ERE antes de la crisis del Covid-19, y que continúan siendo el fin de lanzamiento del Kuga y la bajada de producción".

Este sindicato aboga por conseguir unas condiciones como las del anterior ERE firmado en 2010 en solitario por UGT, algo que la automovilística cuestiona "argumentando que ha pasado mucho tiempo y la situación es diferente porque las leyes también han cambiado", según Faubel.

Por su parte, CC OO emplaza a ver la propuesta final para ver si puede estar en ella o no. "Tenemos ánimo de negociar y acordar pero va a depender de cómo quede la negociación. Este ERE de extinción debe de pasar por bajas incentivadas, prejubilaciones y recontrataciones para intentar que no se vaya nadie y, su no es posible, el menor número y en las mejores condiciones", según informa Europa Press.

Desde STM Intersindical ponen de relieve que "la voluntad de acuerdo se demuestra con hechos". Por ello, instan a la empresa a que presente una oferta que "evite situaciones conflictivas que nadie desea". "En definitiva, si la empresa quiere el acuerdo, la oferta ha de ser generosa y respetuosa con la plantilla que tantos éxitos le está dando a Ford Valencia. De no ser así, el conflicto estaría servido", avisan.

CGT ha destacado también la decisión de que todo el personal de la nueva planta de baterías sea de Ford. "No tendría sentido haberlo hecho de otra manera, abrir una nueva planta con contratas", ha apuntado a Europa Press un portavoz de este sindicato. Insiste en que las salidas deben ser voluntarias y asevera, además, que el número de 410 personas que plantea la empresa es "excesivo y no se ajusta a la nueva realidad", teniendo en cuenta que la factoría ha parado producción durante casi dos meses --del 16 de marzo al 4 de mayo-- a causa de la pandemia de Covid-19".