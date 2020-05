AVA y la Unió denuncian los planes de la UE para limitar los fitosanitarios

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) tacha de "utópicos y suicidas" los planes que maneja la Comisión Europea encaminados a limitar el uso de productos fitosanitarios mientras el sector agrario no disponga de alternativas naturales o ecológicas que resulten verdaderamente eficaces para combatir las cada vez más numerosas plagas y enfermedades que atacan a las producciones agropecuarias.

La organización agraria denuncia, además, que las políticas verdes impuestas por las autoridades comunitarias actúan al margen, incluso en dirección opuesta, a las directrices agrarias llevadas a cabo en el resto del mundo, una circunstancia que, a juicio de AVA-Asaja, condena al sector agrario europeo a una pérdida progresiva de competitividad tanto en el mercado global como en el propio mercado europeo donde se permite a las importaciones de países terceros el empleo de sustancias prohibidas a los agricultores comunitarios.

Así de contundente se expresa AVA-Asaja ante la presentación, prevista para mañana, de la estrategia 'De la granja a la mesa' con la cual Bruselas abre el debate sobre la necesidad de elevar aún más las exigencias ambientales a la actividad agraria ante la salida de la pandemia. Este plan forma parte del Pacto Verde europeo (Green New Deal) que pretende conseguir en 2050 una economía neutra en emisiones de CO2.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, asegura que "los agricultores somos los primeros interesados en contar con la agricultura más segura y sostenible pero, al competir en un mundo globalizado, esa aspiración será irrealizable si la Unión Europea intenta llevarla a cabo de forma unilateral y sin medir su impacto económico. Convertirnos en el vertedero mundial de las plagas y enfermedades vegetales introducidas desde países terceros y, al mismo tiempo, arrebatarnos las herramientas necesarias para hacerles frente, mientras el resto del mundo sí puede utilizarlas, significa condenarnos al desperdicio alimentario, a la competencia desleal y a la ruina. En lugar de soñar por su cuenta, Bruselas debería poner los pies en el suelo y buscar coincidencias con el exterior, tanto a la hora de investigar nuevos métodos de lucha como de aplicar normas recíprocas de mercado".



"No aprende del Covid-19"

Aguado agrega que "la Comisión Europea parece no haber aprendido nada del Covid-19. La extraordinaria recuperación ambiental experimentada durante esta pandemia ha dejado bien claro que el sector agrario, que ha seguido trabajando, no contamina como algunos venían difamando de manera demagógica y pseudocientífica. Al contrario, el campo se ha erigido como una actividad esencial para suministrar alimentos y preservar el territorio. Por eso no se entiende que la clase política continúe empecinada en castigar a la agricultura europea con más restricciones y menos apoyos. Queriendo evitar un problema ambiental que se ha demostrado exagerado, Bruselas genera otro muchísimo peor al incentivar el abandono de tierras agrarias y la dependencia alimentaria de países terceros".



La Unió pide que se aplace la estrategia "De la granja a la mesa"

La Unió de Llauradors muestra sus reservas sobre la estrategia alimentaria "De la granja a la mesa", la propuesta de la Comisión Europea que se presentará mañana para alcanzar los objetivos marcados por el Pacto Verde en materia climática por parte del sector agroalimentario de la UE, y solicita que se aplace hasta conocer el impacto de la crisis sanitaria actual sobre el sector.

La Unió pone de manifiesto que la crisis de la covid-19 viene precedida de otra crisis sin precedentes en sectores clave que llevaron a los agricultores y ganaderos a la calle antes de la declaración del estado de alarma. Por ello reclama que se analicen pormenorizadamente las consecuencias antes de implementar cualquier medida que pueda restringir todavía más la viabilidad económica de las explotaciones, dado el panorama de recesión previsible a corto y medio plazo.

La organización, en cualquier caso y como ya señalara en otras ocasiones, pone de manifiesto que los objetivos estipulados para el campo en el Pacto Verde han de ser alcanzables y realistas y deberían tenerse en cuenta también en las producciones que se importan desde países terceros.

En este sentido la Unió, ante los objetivos vinculantes de reducción del uso de fitosanitarios químicos contemplados en esta estrategia, recuerda que han dado como resultado un aumento de los costes de producción para los agricultores y ganaderos, pero que, a su vez, se siguen utilizando en países extracomunitarios y se ofrecen en los lineales de los supermercados.

Este hecho genera situaciones de competencia desleal y afecta a la capacidad productiva de los productores de aquí. "No podemos soplar y sorber al mismo tiempo" apuntan desde la Unio, "Si la Comisión pretende aumentar los estándares ambientales, de calidad y seguridad alimentaria a nivel europeo, debe exigir, como mínimo, lo mismo a los productos que vienen de fuera".

Pacto Verde Europeo

Por otro lado, la organización se congratula por la intención de las instituciones europeas de impulsar sistemas productivos como la agricultura ecológica en el marco de esta estrategia, siempre y cuando sean apoyados de manera adecuada y se destinen recursos suficientes.

Asimismo reclama que tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia "De la granja a la mesa" sean financiados con fondos propios y recursos adicionales más allá de la PAC y que esto se vea reflejado en la nueva propuesta del Marco Financiero Plurianual, todavía en debate en las instituciones europeas. Igualmente, la Ley española de Cambio Climático va exactamente en la misma línea que el Pacto Verde Europeo fijando unos compromisos para el campo que difícilmente se pueden cumplir sin poner en peligro la viabilidad de las explotaciones y los cultivos.

"El papel todo lo aguanta, pero el campo no. No podemos ser la Cenicienta también en esto. Son objetivos muy difíciles de cumplir y mucho más exigentes y limitantes que los de cualquier otro sector" – añaden.