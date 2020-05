EstoNOtienequePARAR acelera para apoyar a las empresas e impulsar la actividad económica con una nueva fase: #EActíVate

#EstoNOtienequePARAR, iniciativa impulsada en una primera fase, hace poco más de dos meses y medio, por doscientas empresas para con ello reconocer públicamente, poner en valor y dar apoyo a las empresas, empresarios y sus trabajadores que con su ejemplo están consiguiendo que la rueda de nuestra economía no pare debido a las medidas de confinamiento activadas por la pandemia del Covid-19, ha decidido iniciar su segunda fase: #EActíVate. Con ella, se aborda un nuevo y mayor reto: acelerar y activar nuestra economía para superar las consecuencias sociales y económicas del impacto que la crisis sanitaria está teniendo en nuestra estructura empresarial e industrial y nuestra economía.

#EstoNOtienequePARAR ha ido sumando desde el pasado 16 de marzo a multitud de em presas, pequeñas, medianas y grandes, autónomos, trabajadores, profesionales y empresarios, de varios sectores y de todos los rincones de la geografía nacional . Y en tan solo dos meses y medio, cuenta actualmente con el apoyo de más de 3.000 empresas de todos los tamaños que vertebran los diferentes sectores productivos del país y que representan más de un 4% del PIB y más de 1 millón de empleos.

La colaboración activa de todos ellos ha permitido poner en valor el esfuerzo ejemplar que a diario realizan cuantos forman parte del tejido empresarial en su conjunto. Y, a través de la campaña de comunicación realizada, ha contribuido a poner nombre y apellidos concretos a empresas y autónomos, de todos los tamaños y sectores, y a sus trabajadores, que no han parado y que durante estos días han seguido generando confianza, creando riqueza y consolidando el empleo. En total, más de 3.000 casos reales concretos que se han dado a conocer en muy diversos canales; más de 100 casos publicados en televisiones/ radios nacionales y autonómicas, 800 noticias en prensa, 640 casos explicados en la web y 700.000 visualizaciones de los vídeos de las empresas en nuestros canales.

Ahora, con el impulso de todo este engranaje, se abre esta nueva fase y nace #EActíVate, un proyecto que evoluciona para convertirse en el punto de encuentro entre empresarios, autónomos y trabajadores y para seguir dando visibilidad a sus ideas y hechos con el objetivo añadido de dignificar su labor y rendirles homenaje, inspirar a otros, y sobre todo servir de estímulo para reactivar juntos la economía del país.

En palabras de Paula Llop, coordinadora del proyecto, "#EActíVate es la evolución lógica de #EstoNOtienequePARAR, un paso más para dar a conocer lo que nuestro tejido productivo está haciendo con el objetivo de que la rueda de la economía no pare. En solo dos meses y medio, hemos conseguido juntarnos en este objetivo común más de 3.000 empresas y dar a conocer nuestro compromiso. Ahora ya no se trata únicamente de no parar, sino de acelerar. No es momento de ponerse límites. Por eso, estamos enfocando toda nuestra acción en impulsar la actividad económica, en seguir activos, porque la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, y en este proyecto estamos todos unidos. Es el momento de hacer lo que mejor sabemos hacer: arriesgarnos, emprender, trabajar, ser creativos y generar bienestar".

Esta nueva fase #EActíVate contará con una plataforma evolucionada que además de destacar los casos de empresas que demuestran con hechos cómo ayudan a la sociedad, también incluye nuevas secciones con diálogos entre empresarios, webinars, formaciones, recomendaciones de eventos destacados, informes gráficos, estudios, y un amplio listado nuevo contenido.