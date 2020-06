UGT-PV celebra que CCOO PV vuelva a las mesas del diálogo social: "La unidad ahora es más necesaria que nunca"

El sindicato de UGT-PV ha celebrado este martes que CCOO-PV haya decidido retomar su participación en la Mesa del Diálogo Social que abandonó el pasado viernes, porque "la unidad es ahora más necesaria que nunca y las discrepancias se resuelven con el diálogo" en las "numerosas mesas" creadas al efecto.

Desde UGT-PV, aseguran que van a poner todo de su parte para alcanzar un consenso que desean que sea máximos, pero que en sí mismo tiene un "enorme valor" si se pretende una Comunitat Valenciana a la vanguardia en progreso, justicia social y superación de nuestros déficits en financiación e inversiones.

Según el sindicato, el Consell ha venido practicando el diálogo social con las organizaciones sindicales y patronales más representativas desde su constitución como Botànic I y tras las últimas elecciones autonómicas que dieron paso al Botànic II.

Gracias a ese diálogo, "la mayoría de las leyes sociales que se han puesto en marcha en estos cinco años llevan el sello de ese diálogo, sin que ello suponga sustituir el papel ejecutivo que le corresponde al Consell ni el legislativo de Les Corts, pero hemos sido consultados y se han atendido buen número de nuestras propuestas", ha resaltado en un comunicado.

En estos momentos, añade, la sociedad valenciana necesita un gran pacto económico y social para salir de la pandemia y recuperar el crecimiento económico con "nuevos patrones que nos hagan una sociedad más moderna, avanzada y capaz de recuperar posiciones en renta per cápita y transitar hacia un nuevo modelo de crecimiento, esa unidad y ese diálogo se hacen más necesarios que nunca".

Sin voluntad deliberada de retrasar

En este sentido, UGT-PV ha destacado que la Comunitat Valenciana ha sido la única que ha establecido un complemento para los trabajadores afectados por los ERTE con menor renta, 200.000 trabajadores y trabajadoras se beneficiarán de él, y ello es el resultado del diálogo social.

"Es verdad que el abono de esos complementos todavía no se ha producido, pero la causa está en que aún no se habían cerrado todos los ERTE presentados y decidimos que su abono no se produjera hasta tanto ese cierre no se hubiera culminado", ha justificado el sindicato. La razón, explica, es que esos complementos van destinados a los afectados con menor base de cotización y "no podíamos saber quiénes eran estos hasta tanto el proceso no estuviera concluido".

El propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, -recuerda UGT-PV- trasladó la posibilidad de ir pagando estos complementos anticipadamente, "pero entendimos que se corría el riesgo de dejar al margen a trabajadores con bajas rentas si desconocíamos la cifra total y las circunstancias de todos y cada uno de los afectados". Y en el mismo sentido opinaba la abogacía de la Generalitat.

En cuanto a las ayudas por acogerse al permiso para cuidado de familiares que corresponde gestionar al conseller de Economía, Rafa Climent, "todos éramos conscientes de su mayor dificultad, puesto que su tramitación era distinta y requería mayores datos" pero "nunca hemos pensado que hubiera una voluntad deliberada de retrasar estas ayudas ni por las consellerias implicadas ni por el Consell en su conjunto, muy al contrario", aseguran.

Respecto al borrador de reglamento de la Ley de Responsabilidad Social (LRS) el sindicato recuerda que ya lleva unos días sometido a exposición pública, están elaborando las enmiendas que consideran oportunas y el compromiso de la Conselleria de Transparencia es tenerlo publicado a lo largo del mes de julio.

"Ha sido lamentable ver como las cláusulas contenidas en la LRS no se podían aplicar porque en su disposición transitoria quedaban pendientes hasta tanto no se realizara el reglamento de desarrollo, y de eso han pasado dos años", ha criticado.

En cualquier caso, ha apuntado, la voluntad de UGT-PV es alcanzar un acuerdo con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para incorporar el derecho a la subrogación y la aplicación del convenio sectorial correspondiente a las contratas de la administración en el marco de la negociación colectiva intersectorial.

Por último, sobre el Observatorio del Trabajo Decente, dese UGT-PV han señalado que en la mesa del diálogo social del pasado viernes que dirige el conseller de Economía, se dijo que "se iba a convocar en breves días".