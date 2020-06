GeeksHubs, primer socio tecnológico que se instala en Lanzadera

GeeksHubs, empresa especializada en formar a profesionales IT (tecnologías de la información y la comunicación) y en el reclutamiento de talento, será el primer partner tecnológico que se instale en Marina de Empresas dentro de la iniciativa Lanzadera Space. La firma valenciana ofrecerá apoyo a los emprendedores incubados y acelerados en Lanzadera dentro del campo del desarrollo y la consultoría de software.

La iniciativa Lanzadera Space acoge a empresas de los sectores del emprendimiento, la inversión y la tecnología que puedan aportar valor y oportunidades de negocio a las startups que están siendo impulsadas por la aceleradora y que ayuden a hacer crecer el ecosistema emprendedor de Marina de Empresas. En la actualidad, ya existen otros partners tecnológicos que dan apoyo de forma remota como Amazon Web Services, Stripe y Hubspot.

La aceleradora será la encargada de prescribir a los emprendedores que se encuentren participando en cualquiera de las fases del programa Lanzadera, sin que suponga una obligación la utilización de los servicios tecnológicos que presta GeeksHubs.

Servicios ofrecidos

En concreto, GeeksHubs dará apoyo gratuito a los emprendedores de las fases Start y Traction del programa Lanzadera con la tecnología necesaria para el desarrollo de plataformas, ya sean marketplaces, e-commerces u otras tipologías desde las que las startups puedan vender sus productos o prestar sus servicios.

Por otro lado, la firma valenciana realizará para las startups de las fases Growth y Scale Up acciones de consultoría preliminar y diagnóstico de problemas de software de manera gratuita, pudiendo cerrar con ellas trabajos específicos.

Adicionalmente, GeeksHubs ofrecerá a las startups incubadas y aceleradas sus servicios de reclutamiento de personal técnico cualificado y colaborará con Lanzadera en la impartición de talleres, cursos y píldoras formativas para los usuarios de Marina de Empresas sobre materias de su especialidad como el desarrollo de software.

Formación

GeeksHubs nace en 2012, detectando la brecha que existe entre la educación que imparten los centros de formación reglada y las competencias y capacidades reales que demandan las empresas. Desde entonces trabajan con una misión muy clara: posicionar a los técnicos IT como se merecen e impulsar el talento cambiando el paradigma de la educación tech.

Para ello la compañía basa su actividad en tres pilares principales: formación IT, a través de su propia coding school, GeeksHubs Academy; Tech Recruitment, con un departamento especializado en el sector de la tecnología y el talento IT; y por último, Transformación Digital, ofreciendo servicio externo a empresas que necesitan adaptarse a esta nueva sociedad digitalizada.

Se definen como profesionales IT formando a profesionales IT, que buscan, inspiran y lideran a un equipo multidisciplinar que escriba la historia de un futuro empresarial diferente. Con este acuerdo terminan de posicionarse en Valencia como referentes de formación y consultoría IT tanto para startups como grandes empresas.

Iniciativa de Juan Roig

La incubadora y aceleradora de startups Lanzadera forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento.

Desde su creación en 2013, Lanzadera ha prestado apoyo en torno a 400 startups, aportando 15M€ de financiación en préstamos de Lanzadera. Entre todas han conseguido generar más de 1.000 puestos de trabajo directos. Para formar parte del programa, los emprendedores pueden enviar su proyecto a www.lanzadera.es en cualquier momento del año.