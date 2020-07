Los desahucios retrocedieron un 38% en el primer trimestre

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2020 en los órganos judiciales de todas las provincias españolas descendió un 37,9% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 9.659 desahucios contabilizados.

Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', publicado por el Consejo General del Poder Judicial, estos datos se han visto afectados por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, con la consiguiente paralización de los plazos procesales y administrativos a partir de esa fecha.

De la cifra total, el 71,4% de los lanzamientos fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otro 24,7% se derivó de ejecuciones hipotecarias y, el resto, obedeció a otras causas.

Cataluña, con 2.178 desahucios -el 22,5% del total nacional- vuelve a ser la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre de 2020, seguida por la Comunitat Valenciana, con 1.454 lanzamientos; Andalucía, con 1.443 procedimientos; y Madrid, con otros 1.005 procedimientos.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.571 -el 22,8% del total-, seguida por Andalucía, con 914; Comunidad Valenciana, con 907; y Madrid, con 801.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, es la Comunitat Valenciana, con 520, la que encabeza la lista, seguida de la Andalucía, con 468; Cataluña, con 467; y Murcia, con 239.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2020 fue de 14.586, un 26,8% menos que en el mismo trimestre de 2019. De ellos, 7.959 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 31,5%.

Por último, entre enero y marzo se presentaron 4.656 ejecuciones hipotecarias, un 8,6% menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor número se dio en Cataluña, con 1.081 -un 23,2% del total nacional-; seguida de Comunidad Valenciana, con 915; Andalucía, con 784; y Madrid, con 363.