El rol de las mujeres en la ciencia

La lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los principales debes de nuestra sociedad. A pesar de que, poco a poco, las cifras empiezan a igualarse en algunos sectores, todavía quedan otras ramas profesionales en las que el papel de la mujer es casi marginal. Además, el acceso a los puestos de mayor responsabilidad sigue siendo muy tortuoso para las mujeres, debido a la dificultad por encontrar una conciliación entre la vida personal y profesional.

En la actualidad, la mujeres constituyen tan solo el 28 % del personal investigador en todo el mundo y, en España, únicamente 2 de cada 10 forman parte de equipos directivos dentro del sector científico.

Con tal de promover y reconocer el papel de la mujer en la sociedad, el Banco Sabadell ha lanzado su nueva iniciativa «Extraordinarias Mujeres», dentro de su programa Conversaciones Sabadell. La acción consta de tres videos en los que se transmite una visión femenina de la sociedad y su manera de abordar la empresa.

En el primero de estos videos, Banco Sabadell reúne a dos investigadoras reputadas, premiadas y líderes para hablar, junto con la directora de Organización y Recursos en la Territorial Este del Banco Sabadell, M.ª José Martínez, de la ciencia, el papel de la mujer, la crisis derivada de la covid-19 y los bancos.

Reconocimiento al talento

Los Premios Jaume I, que se celebran desde hace más de 30 años, suponen un reconocimiento a personas cuya labor sea altamente científica en materias como la investigación básica, la economía, la investigación médica, la protección del medio ambiente, las nuevas tecnologías y el emprendimiento.

Ángela Nieto, premio Jaume I en la categoría de Investigación Básica en 2009, recibió la noticia de su reconocimiento durante la entrega de los premios nacionales en el Palacio Real: «Fue totalmente inesperado, me llevé una gran sorpresa y una alegría tremenda». Para la doctora en bioquímica y biología molecular, estos premios «son importantes para la visibilidad de la ciencia, que es algo que todavía nos hace mucha falta».

Por su parte, Carmen Herrero ganó el premio Jaume I en la categoría de Economía, en 2017: «Tardaron dos horas en localizarme, pero fue una alegría enorme. Además, fue un año único, con una mayoría de mujeres premiadas, algo que no se ha vuelto a repetir». La economista también cree que estos premios «ayudan a que la ciencia sea visible en la sociedad».

La directora de Organización y Recursos en la Territorial Este del Banco Sabadell, M.ª José Martínez, se reunió con ellas en una videoconferencia impulsada por la entidad bancaria para hablar sobre la figura de la mujer y confesó que ambas «me inspiran envidia sana, orgullo y admiración, además de ilusión, porque necesitamos contar con modelos y referentes».

En el inicio de la conversación, las tres protagonistas remarcaron la importancia de concienciar a las niñas sobre todo aquello que pueden lograr, si lo desean: «Si las chicas tienen vocación es importante que sepan que pueden llegar, igual que los chicos», reiteró Carmen Herrero. En la misma línea de opinión se mostró la doctora Nieto, quien advirtió que «si no tomamos medidas al respecto e informamos a las niñas de que pueden ser capaces de hacer lo que ellas se propongan, vamos a tener una sociedad más masculinizada de la que tenemos ahora». Por último, M.ª José Martínez recalcó que «todas las ramas de STEM también son para mujeres. Tenemos que inculcar desde el principio que pueden ser matemáticas, ingenieras o químicas. Si eres válido, da igual que seas hombre o mujer».

Sin embargo, lamentablemente todavía existen muchas trabas para lograr la conciliación entre la vida personal y profesional de las mujeres. «Los anglosajones utilizan un término que define muy bien esta situación. El dream gap, que es la diferencia entre las expectativas que tendría una niña y lo que, al final, es determinada. Tenemos que trabajar a edades muy tempranas en los colegios para decirles a las niñas que van a poder ser lo que ellas quieran», enfatizó la doctora Nieto. Carmen Herrero añadió al respecto que «con las mujeres hay un elemento social o cultural que, a muchas, les impide cubrir sus expectativas completamente. Por suerte, yo he conseguido compatibilizar mi vida profesional y personas bastante bien y no he tenido nunca ningún tipo de remordimiento al respecto».

En referencia a la crisis sanitaria derivada de la propagación de la Covid-19, las dos mujeres reconocidas por los premios Jaume I destacaron el papel fundamental de la ciencia para salir de la crisis: «Esto se acabará resolviendo por la ciencia, el día en el que los científicos descubran las vacunas y los tratamientos adecuados», alegó Carmen Herrero. Por su parte, la doctora Nieto destacó dos aprendizajes tras esta crisis: «La vulnerabilidad y cómo esto puede hacernos más fuertes. Tenemos que ser razonables con nuestra forma de vida y acabar también con el problema de la sostenibilidad».

Por último, M.ª José Martínez recordó que, a pesar de la situación de recesión, debemos reclamar más investigación, «porque la ciencia es el futuro», y animó a «seguir en esta línea de dar visibilidad a las mujeres, profesionalmente y dentro de la sociedad».