Ribó, dispuesto a "avanzar" en una permuta con el Consell por Feria València

El alcalde de València, Joan Ribó, se mostró ayer «dispuesto a avanzar» en las negociaciones con la Generalitat para realizar una permuta y cederle la titularidad de Feria Valencia a cambio de otros espacios, de manera que pueda compensar la deuda millonaria que asumió el ejecutivo autonómico con la ampliación del recinto ferial. El alcalde hizo las declaraciones antes de comenzar el pleno extraordinario del Ayuntamiento de València para ratificar el acuerdo para la reconstrucción de la ciudad post Covid-19, al ser preguntado por la posibilidad de un acuerdo entre ambas administraciones en este sentido.

«Estamos hablando de eso efectivamente. Estamos trabajando en soluciones de estas», realizando valoraciones de terrenos «que no perjudiquen al Ayuntamiento». «Evidentemente lo que no haremos es perder patrimonio, eso lo tenemos clarísimo porque no toca», puntualizó.

No obstante, Ribó señaló que se están «estudiando adecuadamente» los costes para hacer una permuta de manera que «el Ayuntamiento no salga perdiendo» y así «ayudar» a la Generalitat con las cuestiones de la deuda que asumió con la ampliación del recinto ferial. «Nosotros estamos dispuestos a avanzar en esta dirección», aseguró. De hecho, las ferias «no son una competencia municipal, lo tiene que asumir la Generalitat», dijo. Este «avance» en las negociaciones se materializó en la última comisión de seguimiento Feria, cuando tras meses de conversaciones el consistorio se ha abierto a «estudiar y analizar» una permuta.