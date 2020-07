Consum roza los 3.000 millones en ventas y prevé expandirse en Andalucía

El negocio de la distribución comercial también está tocado por el coronavirus al cambiar los hábitos de compra de los consumidores. Pero no deja de crecer. Consum obtuvo una cifra de facturación de 2.935 millones de euros durante 2019, lo que representa un incremento del 7,4 % respecto al año anterior y consiguió un beneficio de 54, 6 millones (un 4,7% más). Y ayer anunció que este año abrirá otros 40 supermercados entre Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Andalucía. La cooperativa ya tiene casi 800 tiendas tras la apertura de 41 en 2019, cuando invirtió 135,7 millones para incrementar su red, hacer reformas y avanzar en su proceso de digitalización. La plantilla creció en 668 trabajadores y ya tiene un total de 16.031 (95 % fijos o socios de esta firma de la economía social).

«En estos tiempos de covid-19 las empresas de sector de la distribución afrontarán una 'guerra de precios'», auguró ayer el director general de Consum, Juan Luis Durich, al presentar los resultados de la cooperativa. Durich destacó que la sociedad ha disparado las ventas 'online' un 49 %, con 28,2 millones de euros, en lo que va de año respecto al anterior. Además, en la primera semana de confinamiento estas crecieron hasta un 85%. Y espera finalizar 2020 mejorando su negocio por encima del 5%, aunque con un segundo semestre mucho más flojo. Sus beneficios se verán impactados por cerca de 30 millones de gastos extraordinarios por las medidas frente a la covid.

«Hemos tenido un buen ejercicio pero 2020 será muy incierto, aunque lo capearemos», puntualizó Durich. La pandemia ha conllevado una inversión de 10 millones por parte Consum para garantizar la seguridad y la higiene en toda su cadena, desembolso que aumentará en 20 millones. En su opinión, la citada 'guerra de precios' se realizará porque algunas firmas pierden cuota de mercado y «los que hemos ganado no queremos perder». Augura un proceso de deflación. Con todo, no prevé renunciar a ofrecer a sus clientes un 88 % de marcas del fabricante respecto al total de referencias. «Las marcas blancas son importantes para los grandes discount como Lidl o Aldi y otros pero no para nosotros. No los seguiremos» en esa estrategia, puntualizó.

Consum quiere crecer sobre todo en Andalucía, donde necesitará plataformas complementarias para garantizar el suministro de productos frescos. «En Valencia la saturación es grande y no se pueden abrir en otros territorios. No pensamos salir a más zonas», aclaró. Aunque hace tiempo que Eroski busca solución para su red Caprabo de Cataluña Consum reconoce que «no es la mejor situada para quedarse dicha red ya que solo le interesa una parte. Estamos bien posicionados pero no nos interesa toda la cadena », apuntó.

Apuesta por las tiendas físicas

Según Durich «la compra 'online' no ha sido determinante ni significativa. Los incrementos son grandes aunque sin las tiendas físicas los españoles no hubieran comido durante dos meses. Amazon, en alimentación, es irrelevante», ironizó . De hecho, Consum., sexta en el «ranking» nacional, optó por suspender la venta por internet porque no podía dar abasto. «El resto de distribuidores servían a la segunda y tercera semana del pedido. Nosotros no queríamos dar ese servicio. Sea como fuere ya hemos abierto ese canal», agregó.

Durich resaltó que la pandemia ha puesto de relieve la falta de ciertos suministros sanitarios. «Hemos estado dos o tres semanas sin mascarillas» porque se fabrican en China, pero «¿podríamos estar dos o tres semanas sin comer nada?», indicó. «No se puede solo mirar por precio, precio y precio» y no tener en cuenta las exigencias medioambientales o derechos laborales», apuntó en referencia a los precios agrarios en origen.