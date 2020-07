Los bodegueros de cava rectifican y no lo llamarán 'Altos de Levante'

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que preside Emilio Expósito, ha decidido finalmente rectificar y 'Altos de Levante', elegida por el consejo regulador de la D.O del Cava de España, controlada por bodegas catalanas y con sede en Sant Sadurní d'Anoia, para bautizar al vino espumoso que se produce en el término municipal de la citada comarca de interior tras las protestas originadas desde los productores y la propia Generalitat. La asociación de elaboradores de cava de Requena está formada por las firmas Dominio de la Vega, Pago de Tharsis, UCE, Torre Oria, Hispano Suízas, Chozas Carrascal y Grupo Coviñas



La zonificación de la DO Cava, según aprobó la semana pasada este consejo regulador, se establece en un triple nivel: en primer lugar, una zonificación marcada por grandes rasgos climáticos y geográficos, fruto de la misma configuración propia de la denominación de origen, y que lleva a delimitar cuatro zonas diferenciadas. El segundo nivel de zonificación sería el de las subzonas, que vienen definidas por características climáticas, orográficas, históricas o humanas específicas que las justifican, y que coinciden con regiones vitivinícolas ya existentes. Finalmente, el tercer nivel de zonificación es el del Paraje Calificado, que viene definido por la identificación de las parcelas que lo componen, debiendo contar con características edáficas, climáticas y de cultivo propias, que lo diferencien de su entorno. Se han determinado las zonas de Comtats de Barcelona (con las subzonas: Valls d'Anoia-Foix; Serra de mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent), del Valle del Ebro (con las subzonas: Alto Ebro y Valle del Cierzo), de Viñedos de Almendralejo y de Altos de Levante.



Rechazo de la Generalitat

Pero esa denominación no ha gustado a la Generalitat. La propia consellera de Agricultura, a través de las redes sociales, ha publicado que el "Consejo Regulador, en referencia a la DO de con sede en Cataluña), es quien decide el nombre de 'Altos de Levante' y la Generalitat Valenciana no tiene ni voto. Nuestras preferencia de nombres no han sido consideradas finalmente por los elaboradores.

También el responsable de la sectorial de vinos de la Unió de Llauradors, Javier Navarro, ha criticado la decisión del consejo de regulador del cava, al elegir este nombre.

A partir de ahora tendrán que elegir otra denominacion para el cava de Requena, si bien no podrán elegir como vino de 'Requena' o 'Valencia' porque ya nay unas denominaciones de origen con ese nombre.

