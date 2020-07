El cava valenciano rechaza 'Altos de Levante' tras la presión del Consell

La marca 'Altos de Levante' no gusta al sector valenciano para designar a la Denominación de Origen Cava de la zona de producción comprendida en el término municipal de Requena, que aglutina los intereses de siete bodegas: Dominio de la Vega, Pago de Tharsis, Unión Vinícola del Este (UVE), Torre Oria, Hispano Suizas, Chozas Carrascal y Grupo Coviñas. Así lo reconoció ayer el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Emilio Expósito, quien rectifica y propone ahora «otro nombre» tras aceptar la decisión que adoptó, la semana pasada, el consejo regulador de la DO del Cava de España, controlada por firmas catalanas y sede en Vilafranca del Penedès. Así prevé bautizar al vino espumoso que se produce en el término municipal de la citada comarca de interior de la C. Valenciana.

Con todo, la presión de la Generalitat y de las organizaciones de productores de uva de cava llevan ahora a esta organización empresarial a trabajar «en una nueva propuesta de nombre que transmitirá al Consejo Regulador de la DO Cava a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica», puntualizó ayer Emilio Expósito. En su opinión, debe constatarse «de manera feaciente» el origen del producto, que identifique a los viticultores y profesionales implicados en la elaboración del cava de Requena y que «sirva para afianzarse en los mercados internacionales con una denominación que ubique nuestros cavas en el mapa de forma clara y concisa», apuntó el presidente de esta patronal.

Pero hay problemas. La decisión final acerca de la identificación designada por la DO Cava de Requena es competencia exclusivamente del Consejo Regulador de ese organismo, presidido por Javier Pagés, a la sazón director general de Freixenet. Ni la asociación de Requena ni ningún otro organismo de la Comunitat tiene capacidad de decisión (voto) en los plenos que organiza la DO Cava a través de su Consejo Regulador. De hecho, en la última renovación de órganos de gobierno ni bodegas ni agricultores valencianos lograron puestos.

El municipio de Requena, el único de la C. Valenciana con la denominación de origen protegida cava, aspira a llegar a las 4.000 hectáreas que permitirían a sus siete bodegas elaboradoras duplicar la comercialización de botellas en diez años y superar los veinte millones de litros. De las 36.110 hectáreas inscritas en España en la DO Cava, 3.136 pertenecen a Requena, donde el 15 % de la superficie de viña se dedica a estos espumosos.

La nueva zonificación de la DO Cava se establece en un triple nivel: en primer lugar, una zonificación marcada por grandes rasgos climáticos y geográficos, fruto de la misma configuración propia de la denominación de origen, y que lleva a delimitar cuatro zonas diferenciadas. El segundo nivel de zonificación sería el de las subzonas, que vienen definidas por características climáticas, orográficas, históricas o humanas específicas que las justifican, y que coinciden con regiones vitivinícolas ya existentes.

Finalmente, el tercer nivel de zonificación es el del Paraje Calificado, que viene definido por la identificación de las parcelas que lo componen, debiendo contar con características edáficas, climáticas y de cultivo propias, que lo diferencien de su entorno. Entonces se determinaron las zonas de Comtats de Barcelona (con las subzonas: Valls d'Anoia-Foix; Serra de mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent), del Valle del Ebro (con las subzonas: Alto Ebro y Valle del Cierzo), de Viñedos de Almendralejo y 'Altos de Levante'.



Críticas del Consell y la Unió

Esa última denominación no ha gustado a la Generalitat. De hecho, la propia consellera de Agricultura considera que el «Consejo Regulador -en referencia a la DO de con sede en Cataluña- es quien decide el nombre de 'Altos de Levante' y la Generalitat Valenciana no tiene ni voto. Nuestras preferencias de nombres no han sido consideradas finalmente por los elaboradores». También el responsable de la sectorial de vinos de la Unió de Llauradors, Javier Navarro, ha criticado la decisión del consejo de regulador del cava, al elegir dicha enseña.

Además, existe otro cuestión difícil de superar. La imposibilidad de emplear términos como 'Requena' o 'Valencia' ya que ambas palabras son de uso protegido por las denominaciones de origen de vino Utiel-Requena y Valencia. Los bodegueros de cava valencianos necesitan ideas.