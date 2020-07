"No somos conscientes de lo difícil que es producir un alimento"

El mundo necesita una agricultura cada vez más sostenible, más eficiente y que no castigue a la economía de los que la producen, retos para los que la industria agroalimentaria responde con avances que sorprenderían a la gran mayoría de consumidores. Son algunas de las conclusiones principales del encuentro telemático organizado ayer por Levante-EMV, y patrocinado por Cajamar, sobre «Nuevas tecnologías aplicadas a la producción de alimentos». Un tema transcendental por ser el de la producción de alimentos el eslabón que inicia la cadena del equilibrio mundial, como se ha demostrado en los tiempos de pandemia por la Covid-19.

Enrique Moltó, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA); José Pio Beltrán, profesor de Investigación del CSIC; Mari Carmen Morales, directora de Calidad y Sistemas de Anecoop; Victoria Gilabert, responsable de Relaciones Externas en el Grupo Alimentario Citrus (GAC), y Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, explicaron ayer las tendencias, investigaciones y experiencias para que el sector agroalimentario salga fortalecido al afrontar los retos derivados del cambio climático, las obligaciones derivadas de la sostenibilidad o los nuevos gustos de los consumidores.

«Existe un cambio de paradigma en la producción de alimentos. Gracias a los avances hemos conseguido una agricultura que abastece a una gran mayoría de la población. Ahora pasamos a preocuparmos de la calidad nutritiva. Hemos dado un salto cualitativo en el objetivo de la agricultura con el desarrollo de nuevos cultivos, mejor adaptados, que produzcan más con menos, más nutritivos, mejores para la salud de las personas, que contribuyan a frenar el cambio climático, con un uso racional del agua y una mejor calidad del suelo», explica Enrique Moltó, del IVIA.

El camino de un producto desde la tierra hasta la mesa del consumidor ha dejado de ser tan costoso, largo y complejo como hace 20 años. La tecnología ha hecho camino y lo trata de simplificar. «Hablamos de sostenibilid social. Muchas veces tengo la sensación de que la gente no sabe lo difícil que es producir alimentos, del trabajo que hay detrás. El sector agroalimentario funciona porque es una cadena muy bien engrasada y durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de ello. Cada día, los supermercados volvían a estar llenos. En España dedicamos un 17% de nuestra renta a los alimentos, sólo nos gastamos más en la vivienda», apunta Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, entidad que colabora fervirtemente en el progreso del sector. Para muestra, el Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta, un laboratorio agrícola extraordinario.

García Torrente toca una de las teclas que más se afanan en afinar los expertos. «En este país, los que menos ganan por su trabajo son los que producen los alimentos. ¿Está bien que los productores de los bienes más necesarios para la vida ganen menos? El reto es bajar los precios, pero no puede ser a costa del agricultor, que es el que tiene las rentas más bajas de este círculo», apostilla.

En la misma línea se expresa Mari Carmen Morales, de Anecoop, la cooperativa con más peso hortofrutícola de todo el Mediterráneo. «La primera meta es que nuestros socios agricultores tengan una producción sostenible y esa ecuación no es fácil. Dentro de nuestra política, desarrollamos métodos para mejorar la competitividad de nuestros agricultores, con variedades y sistemas de cultivo que minimicen el impacto que hay sobre ellos», explica. Adaptarse a los cambios es innegociable, viene a decir. «Creamos una buena red de prácticas agrícolas para ayudar al agricultor a desestresarle ante los cambios. Tenemos que adaptarnos. La agricultura es imprescindible, pero es un sector con muchos miedos y que hay ayudar a generar los cambios», añade la responsable de calidad de Anecoop, la primera operadora de sandías y de kakis de Europa y una de las principales del sector cítrico.

En la misma línea, José Pío Beltrán muestra el camino a los pequeños agricultores para alcanzar má rentabilidad. «Tienen que cambiar su modelo de capacidad productiva. Lo que han hecho muchos es una concentración parcelaria, agruparse y estar todos bajo una misma linde. La agrupación es más eficiente para la producción y la comercialización», asegura. «Hablamos mucho de la España vaciada, pero en el norte de Córdoba hay una cooperativa que funciona muy bien gracias al espíritu de unión», añade García Torrente. «Ha de cambiar la mentalidad y utilizar más las sinergias: asociarse distintos productores es más eficiente», señala al respecto Enrique Moltó. «El problema es que el pequeño agricultor tiene más dificil accesibilidad que el grande a la innovación», subraya Roberto García.



La pata científica

La innovación tecnológica, que avanza de forma vertiginosa, es clave en la mejora del sector. Lo sabe bien Victoria Gilabert, relaciones externas de Citrus, grupo alimentario centrado en verduras y hortalizas con una apuesta directa por el desarrollo de nuevas técnicas para que los productos del campo sean cada vez más saludables. «Partimos con la premisa de que somos saludables por comercializar con verduras y la base es la seguridad alimentaria. Y sin innovación, no hay futuro. Dejamos la investigación para centros públicos y nos centramos en la innovación. Lo juntamos con la pata de la sostenibilidad, porque sin eso no hay negocio. Se trata de que todo se haga con el menor consumo de recursos naturales. Igual que hemos modernizado el sector industrial, ahora estamos haciéndolo con el sector primario», explica.

Aumentar la producción en consonancia con la calidad y la sostenibilidad es un hecho irrebatible. «Tenemos ese gran reto. Somos 8.000 millones de personas en el mundo y si todas fueran vegetarians es como si fuésemos el doble», apunta Pío Beltrán. «En el CSIC estamos focalizados en la capacidad de aumentar la producción», explica. ¿Cómo? La revolución genómica es una de las claves. «El ADN de las plantas, como el nuestro, sufre cambios. Cuando son favorables, se seleccionan. El gran éxito es que el hombre ha aprendido tecnologías para aumentar esa variabilidad en los ADNs con técnicas físicas y químicas. La buena noticia es que desde hace unos años se han desarrollado unas tecnologías de edición genómica, que nos permiten cambios en los alimentos de una manera precisa, eficaz, muy democrática. Se llama 'mejora de precisión'. Se están produciendo grandes éxitos desde 2014», afirma. Un ejemplo diáfano: «En nuestro laboratorio podemos decir que en la industria del tomate producimos ya cualquier variedad sin semillas por modificación de genomas», añade. «Desde hace 7 años ya tenemos arroces que soportan el ataque de hongos y bacterias, o están libres de alérgenos. Puedo decir que vamos a tener plantas que, ante la llegada de una helada, se van a defender produciendo más anticongelante. O que sepan defenderse ante un insecto. Esto ya está en nuestros laboratorios», apunta.

La ciencia va ganando, también, terreno al eterno problema del agua, el bien escaso más preciado del mundo. «Se ha avanzado mucho y estamos en condiciones, al saber cuándo las plantas abren los estomas, de ser capaces de producir plantas que pueden estar un par de semanas viviendo sin agua. Podemos hacer que resistan más», añade Pío Beltrán.

Enrique Moltó ahonda en la capacidad para mejorar los alimentos. «La agricutura de precisión no es moderna, se acuña hace más de 20 años. La idea fundamental es utilizar teconologías que permitan actuar sólo donde es necesario. Saber qué zonas necesitan más abonado que otras, dónde actúan mejor los tratamientos fitosanitarios€ La tecnología de precisión es intervenir sólo donde es nesario. Hay robots que son capaces de detectar exigencias fitosanitarias, sensores de humedad o drones que nos dicen qué zonas del campo tienen más estrés hídrico», explica. «Con los móviles podemos saber el estado del invernadero, pero a veces confudimos la tecnología con el conocimiento. Se ha desarrollado mucha más tecnología, pero hace falta más conocimiento para conocer toda la potencialidad que tiene la agricultura de precisión. Falta por desarrollar más conocimiento», apostilla.

La tecnología en la producción de alimentos se preocupa, cómo no, por el sabor. Hablaría de qué características quiere más el consumidor. «Cada vez se pide más una garantía de sabor. Esa es la gran demanda. ¿Qué sería lo lógico? Que se vendieran los productos a granel, pero esa no es una realidad que quieren los productores. Aquí sigue viva la cultura de fruterías, pero en el resto de Europa la comercialización es mayoritaria de supermercados», explica Mari Carmen Morales. «Pero hay productos que no se pueden vender a granel, como las acelgas, que han de ir en bolsa porque si no se pierde el 50%. Hemos de pensar también en el desperdicio alimentario, prevenirlo con el uso de un plástico que sea amigable con el medio ambiente», apunta al respecto Victoria Gilabert.

Un dato sobre la variabilidad del consumo apuntado por Anecoop: «Durante la pandemia se ha multiplicado el consumo de cítricos, mientras otras frutas se han quedado en el campo».

Con los productos alimentarios cada vez de más calidad y más sostenibles, no hay que descuidar otros frentes. «Lo que se tiene que conseguir es una mejor distribución a lo largo de la cadena, pese a que en la Unión Europea disponemos del mejor sistema agroalimentario del mundo, el más seguro», apostilla Moltó.