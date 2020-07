Las bodegas de cava de Requena proponen el nombre "Del Interior Valenciano"

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, entidad que aglutina los intereses de siete bodegas ubicadas en la comarca de Requena, propondrá la denominación "Del Interior Valenciano", en lugar de "Altos de Levante", para designar sus vinos espumosos protegidos a través del consejo regulador de la Denominación de Origen (DO) del Cava. La decisión de esta agrupación empresarial, presidida por Emilio Expósito, se produce tras la reunión mantenida con el director general de Desarrollo Rural, David Torres.

Los productores valencianos de cava aceptaron a mediados de este mes el nombre "Altos de Levante", tal como aprobó la DO Cava para denominar esta subzona de vinos espumosos de España. En su reunión del pasado día 15 de julio el consejo regulador de la DO Cava aprobó las nuevas zonificaciones de Comtats de Barcelona (con las subzonas Valls d'Anoia-Foix; Serra de mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent), del Valle del Ebro (con las subzonas Alto Ebro y Valle del Cierzo), de Viñedos de Almendralejo y, la ya citada, de Altos de Levante. Estas decisiones se aprobaron por unanimidad de dicho organismo, que no cuenta con representanes de loas bodegas valencianas ni de los productores de uva para cava.

El director general de Desarrollo Rural mantuvo una reunión con la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena para analizarla situación del sector y estudiar otros nombres, ya que 'Altos de Levante' no gustó al Consell ni organizaciones de productores, que mostraron serias reticencias ante dicha denominación.

Las siete bodegas de la asociación

En cualquier caso la marca "Cava del Interior Valenciano", que será propuesta por la Conselleria de Agricultura al consejo regulador con sede en Vilafranca del Penedès, debe todavía ser ratificada por la DO Cava. La asociación de elaboradores de cava valenciano aglutina los intereses de Dominio de la Vega, Pago de Tharsis, Unión Vinícola del Este (UVE), Torre Oria, Hispano Suizas, Chozas Carrascal y Grupo Coviñas.

Las firmas bodegueras no puede designar su producción como vino de 'Requena' o 'Valencia' porque ya hay unas denominaciones de origen con ese nombre.